Lecturas para todo el año, obra literaria

Ricardo Sánchez García presentará el libro Lecturas para todo el año, en la Sala de Los Cronistas del Palacio Municipal de San Luis Potosí, el jueves 26 de febrero a las 18:30 y será comentada por Armando René Espinoza Hernández.

El libro reúne textos que parten de experiencias personales y profesionales del autor, marcadas por cambios de rumbo y decisiones públicas.

A lo largo de sus páginas aparecen personas con nombre propio y otras evocadas desde la memoria, en un ejercicio de escritura que asume responsabilidad por cada postura expresada.

La publicación propone una reflexión constante sobre temas sociales que atraviesan la vida cotidiana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Diversidad, inclusión, justicia, educación, democracia y salud física y emocional forman parte del eje temático que articula la obra.

El autor plantea una mirada crítica sobre hechos del pasado y del presente, con énfasis en aquello que requiere revisión colectiva.

En sus textos, Sánchez García sostiene que toda opinión expuesta en privado debe poder defenderse en público. Desde esa premisa construye un discurso directo, sin concesiones ni ajustes para agradar. El libro expone consecuencias personales derivadas de su forma de pensar y las incorpora como parte del relato.

La presentación abrirá un espacio para comentar el alcance de esta propuesta editorial y su lugar en el debate cultural local.

Lecturas para todo el año se presenta como un compendio de ideas y posturas que buscan dialogar con lectores interesados en los asuntos públicos y en la responsabilidad ética de la palabra escrita.