LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Las propuestas de los cines en octubre se ven marcadas por conciertos, terror y estrenos nacionales, lo más destacable son los reestrenos emblemáticos que ofrecen la posibilidad de volver a la pantalla grande historias que dejaron huella en distintas generaciones.

YA EN CARTELERA

“Una Batalla Tras Otra”, lo más reciente de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn.

El ciclo Back to Hogwarts mantiene en cartelera “Harry Potter y la Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban”.

Disney reestrena “Toy Story” por su 30 aniversario, con copia restaurada.

2 DE OCTUBRE

Las y los seguidores del k-pop pueden ver “BTS 2019 ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London Remastered”, registro del concierto en Wembley.

El terror está presente con “La Sangre del Exorcista”, sobre una posesión y los intentos por detenerla.

“Los Extraños: Capítulo 2” continúa la historia de Maya, quien vuelve a ser perseguida por los enmascarados.

“HIM: El Elegido” mezcla futbol americano y rituales macabros en un thriller psicológico.

Una historia de amor y guerra aborda, desde la ficción, la tragedia de “Maximiliano y Carlota” para reflexionar sobre política y poder.

“Harry Potter y el Cáliz de Fuego” se suma al ciclo de Hogwarts.

“Avatar: El Camino del Agua” regresa a las salas en reestreno.

9 DE OCTUBRE

“Tron: Ares” presenta la llegada de un programa digital al mundo real en una peligrosa misión.

“La libertad de Fierro” narra la historia de César Fierro, mexicano encarcelado injustamente en Estados Unidos durante décadas.

“Un mundo mejor” cuenta la amistad y redención de dos jóvenes, con Raúl Briones como protagonista.

“La máquina” muestra a Dwayne Johnson como un luchador de artes marciales mixtas.

“Amores Perros” vuelve a los cines en una versión restaurada por sus 25 años.

16 DE OCTUBRE

“El último depredador” presenta a un grupo atrapado bajo el mar y rodeado de tiburones asesinos.

“Cuando el cielo se equivoca” es una comedia fantástica donde Keanu Reeves interpreta a un ángel guardián que altera la vida de un desempleado.

“Mente maestra” recrea un atraco fallido ambientado en Massachusetts en los años setenta.

22 DE OCTUBRE

“Mitski: The Land” captura en concierto la energía de la cantautora japonesa-estadounidense en Atlanta.

23 DE OCTUBRE

“Chainsaw Man: Arco de Reze” adapta por primera vez al cine uno de los arcos más populares del manga y anime.

“Frankie y los monstruos” ofrece una historia de amistad y aceptación a través de un guardián de criaturas olvidadas.

“El padre del año”, con Michael Keaton, retrata la paternidad en solitario y los retos de la crianza.

“A pesar de ti” adapta un bestseller sobre resiliencia tras una tragedia familiar.

“Tesis sobre una domesticación” propone una reflexión sobre deseo, ambición y éxito en una narrativa travesti.