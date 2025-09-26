CONCIERTO “NEO PARADISE “ EN EL CC200

La Orquesta Sinfónica Universitaria presentará el concierto “Neo Paradise” este viernes 26 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La propuesta reúne a músicos universitarios bajo la dirección del maestro huésped Luis Ángel Marfileño Moncada.

El programa se centra en tres referentes de la música popular de las últimas décadas: Avicii, Imagine Dragons y Coldplay. Las canciones han sido adaptadas al formato sinfónico por el maestro Édgar Miguel Hernández Alonso, integrante de la orquesta, con el propósito de mostrar nuevos matices en piezas ampliamente conocidas por distintas generaciones.

Entre las obras que se interpretarán destacan “Viva la Vida”, “Radioactive”, “The Scientist” y “Wake Me Up”. La orquesta propone un cruce de estilos donde el pop, el rock alternativo y la música electrónica se combinan con los recursos orquestales para crear una experiencia distinta a la de sus versiones originales.

El concierto contará también con la participación de Alebrijia Colectivo Artístico, agrupación dirigida por Luis Miguel Castillo Castro.

Este colectivo ha desarrollado una propuesta escénica que integra teatro, artes visuales y trabajo vocal, lo que aportará un carácter interdisciplinario a la velada.

Además, se sumará el guitarrista eléctrico Luis Ángel Contreras Mares, incorporara la sonoridad orquestal y los elementos contemporáneos de los repertorios elegidos. Con ello, “Neo Paradise” plantea un homenaje que enlaza tradición sinfónica y música popular en un formato que busca ampliar la forma de escuchar a estos grupos y artistas.