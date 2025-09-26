El Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí y el Instituto Goethe Mexiko realizarán la décimo cuarta edición del Festival de Cine México Alemania, CineMA: Dos visiones, una mirada, del 26 de septiembre al 3 de octubre.

La programación reúne 13 largometrajes y 10 cortometrajes de ambos países en distintas sedes de la ciudad, con acceso gratuito. Este año, el eje temático es la música y la vida retratada desde el cine.

La inauguración tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Palacio Municipal con la proyección de Berlín. Sinfonía de una gran ciudad (Walter Ruttmann, 1927), filme mudo que será musicalizado en vivo. La jornada continuará el sábado 27 en Cinemex Citadella con Autos, mota y rocanrol de J.M. Cravioto a las 18:00 horas y París, Texas de Wim Wenders a las 20:00 horas.

El domingo 28 la misma sede presentará tres funciones: La historia sin fin doblada al español a las 13:00 horas, Morir de Matthias Glasner a las 16:00 horas y La diosa del asfalto de Julián Hernández a las 19:30 horas.

El lunes 29, en Gandhi Centro Histórico, se exhibirá el documental El rock no tiene la culpa de Miguel Hernández a las 18:30 horas, mientras que el martes 30, a la misma hora y lugar, se proyectará La historia del jazz alemán de Reinhard Kungel.

El miércoles 1 de octubre la programación se traslada a Cinema 7B con B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 a las 19:00 horas. El jueves 2 habrá dos funciones: Eddie Reynolds y los Ángeles de Acero de Gustavo Moheno a las 19:00 horas en Cinema Los Bravo, y Buena Vista Social Club de Wim Wenders a las 19:00 horas en el Teatro de Soledad.

La clausura se realizará el viernes 3 de octubre con dos actividades en el Teatro de Soledad: a las 12:00 horas la proyección de Los músicos de Bremen y a las 19:00 horas Conny Plank – El potencial del ruido. Posteriormente, en la terraza del Museo de Arte Contemporáneo, habrá un DJ set con Mombacker, Tinoco y Kuze a partir de las 21:00 horas, cerrando la edición con música en vivo y convivencia cultural.