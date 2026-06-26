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Cultura

LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Por Estrella Govea

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS
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      Las vacaciones de verano traerán una cartelera variada, del regreso de Spider-Man a una nueva adaptación de La Odisea, julio reunirá algunos de los estrenos más comentados del año.

      YA DISPONIBLES

      "En el Camino" presenta la historia de "Veneno", un joven que conoce a Muñeco, un conductor de tráiler marcado por las adicciones. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una relación compleja que los lleva a involucrarse en el tráfico de drogas, mientras el pasado amenaza con alcanzarlos.

      "Romería" sigue a Marina, una joven de 18 años que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. A través de recuerdos, diarios y nuevas relaciones familiares, la protagonista reconstruye una historia marcada por ausencias y heridas que permanecían ocultas.

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      "La Invitación" mezcla humor negro y tensión en una cena que parece destinada al desastre. Una pareja en crisis recibe a sus vecinos mientras una cadena de situaciones incómodas y cada vez más caóticas convierte la noche en una experiencia impredecible.

      1 DE JULIO: EL TERROR 

      SE INSTALA EN EL BOSQUE

      "Minions & Monstruos" ofrece una aventura animada centrada en las famosas criaturas amarillas. La película imagina cómo los Minions alcanzaron la fama en Hollywood, provocaron un desastre mundial y terminaron enfrentando monstruos que ellos mismos ayudaron a liberar.

      Engendro apuesta por el terror psicológico. La historia sigue a una pareja que se muda a una casa aislada para formar una familia. Tras el nacimiento de su hijo, la madre comienza a sospechar que algo inquietante ocurre con el bebé, mientras su entorno intenta convencerla de que todo está bien.

      2 DE JULIO: RELACIONES, DESEO Y ENCUENTROS INESPERADOS

      "Las 100 Noches del Deseo" adapta una historia de época en la que una mujer y su empleada deben resistir los intentos de un seductor visitante que busca aprovechar una apuesta relacionada con la fidelidad matrimonial.

      "Moscas" presenta a Olga, una mujer acostumbrada a la soledad que se ve obligada a compartir su departamento con un hombre y su hijo. La convivencia la confronta con emociones y vínculos que ha intentado evitar durante años. La cinta está dirigida por Fernando Eimbcke y cuenta con la participación de Teresa Sánchez.

      9 DE JULIO: MONSTRUOS, 

      DEMONIOS Y AVENTURAS

      Evil Dead: En "Llamas" lleva la franquicia de terror a una nueva historia marcada por posesiones demoníacas y violencia sobrenatural. Una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando varios integrantes son transformados en Deadites.

      "Moana" (Live Action) traslada a la acción real la popular aventura animada de Disney. Moana emprende un viaje más allá de los límites de su isla junto al semidiós Maui para devolver el equilibrio y la prosperidad a su pueblo.

      23 DE JULIO: MALDICIONES 

      y Conflictos

      "La Maldición de Evelyn" combina elementos sobrenaturales y terror familiar. Una inesperada herencia parece resolver los problemas económicos de una familia, pero también despierta una maldición ligada a un retrato que oculta un oscuro secreto.

      "Volcán: Fuego Bajo Tierra" aborda el impacto humano de una inminente erupción volcánica. La película sigue a una comunidad que debe tomar decisiones extremas mientras enfrenta la amenaza de una catástrofe natural.

      "Sia: Nostalgic For The Present" llega a la pantalla grande como una experiencia audiovisual que combina música, danza y arte visual. La producción recupera y remasteriza el espectáculo creado por la cantante Sia en 2016 para presentarlo como una obra cinematográfica independiente.

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        La historia de una mujer que enfrenta la etapa final de su vida marca el debut del autor en este género