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ANDRÉS LEIJA PRESENTA INÉS, SU PRIMERA NOVELA

La historia de una mujer que enfrenta la etapa final de su vida marca el debut del autor en este género

Por Estrella Govea

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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ANDRÉS LEIJA PRESENTA INÉS, SU PRIMERA NOVELA
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      La primera novela de Andrés Leija, Inés, será presentada hoy 25 de junio a las 18:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Los comentarios estarán a cargo de Maya Ortega y ofrecerá al público un acercamiento a una obra que marca el debut del autor en este género.

      La publicación construye una historia centrada en una mujer que enfrenta la etapa final de su vida. A partir de esta situación, la narración explora recuerdos, afectos y conflictos personales que emergen ante la cercanía de la muerte, dando forma a un relato que combina elementos de la poesía y la narrativa.

      A lo largo de la novela aparecen temas como los lazos familiares, la memoria y la culpa.

      La trama se desarrolla mediante una mirada íntima sobre las relaciones humanas y los procesos emocionales que acompañan la pérdida, mientras los personajes confrontan aquello que permanece presente en sus vidas pese al paso del tiempo.

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      Otro de los ejes de Inés es la relación entre el arte y la experiencia humana. La obra reflexiona sobre la creación artística y el papel de las palabras frente a situaciones límite, al tiempo que plantea interrogantes sobre el amor, la ausencia y los rastros que dejan las personas en la memoria de quienes las rodean.

      Durante la presentación, el público podrá conocer los principales aspectos de esta novela y escuchar comentarios sobre su construcción literaria.

      El encuentro también permitirá acercarse al trabajo de Andrés Leija, una voz emergente de la literatura contemporánea que propone un diálogo entre la escritura poética y la narrativa de ficción.

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