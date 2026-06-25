Lucy y Rambo, en teatro el CDC Raúl Gamboa

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La puesta en escena Lucy y Rambo llegará al Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa este 26 de junio a las 18:00 horas. La presentación estará a cargo del alumnado del taller Descubriendo el teatro, bajo la dramaturgia y dirección de José Gaytán, como parte del fin de cursos del Instituto Potosino de Bellas Artes.

La puesta en escena sigue la historia de Lucy y Rambo, dos hermanos que emprenden la búsqueda de un lugar al que puedan llamar hogar. A lo largo del relato enfrentan distintas situaciones que ponen a prueba su relación, aunque el apoyo mutuo permanece como uno de los ejes centrales de la obra. La historia toma como referencia el texto Las casas con olor a pez, al que Gaytán imprime una nueva lectura y un desenlace inesperado.

Durante la representación, los personajes recorren diversos momentos marcados por la incertidumbre, la esperanza y los cambios que impone el paso del tiempo. La narrativa plantea preguntas sobre la pertenencia, las relaciones familiares y la capacidad de mantener el ánimo frente a las dificultades, elementos que conforman el desarrollo dramático de la pieza.

El montaje también muestra el trabajo realizado por quienes participan en el taller Descubriendo el teatro, un programa enfocado en acercar a niñas, niños y jóvenes a las artes escénicas mediante dinámicas de convivencia, juego y reflexión. Las sesiones buscan desarrollar herramientas de expresión a través del lenguaje teatral.

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A través de este proceso formativo, el alumnado fortalece habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, la creatividad, la autoestima y la comunicación emocional.