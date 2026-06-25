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Presentarán El guardián de los ojos verdes

Por Estrella Govea

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Presentarán El guardián de los ojos verdes
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      La Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí albergará mañana 26 de junio, a las 17:30 horas, la presentación del libro El guardián de los ojos verdes, de la autora Eva Luz Ponce Rubio, además contará con comentarios de Eva Ortega Jiménez, ilustradora de la obra. 

      La publicación se presenta como un álbum ilustrado dirigido a lectores de nivel preescolar y primaria. La historia toma el misterio y la aventura a partir de una situación que despierta la curiosidad desde las primeras páginas. El relato propone una búsqueda abierta que invita a niñas y niños a formular preguntas, interpretar pistas y construir sus propias respuestas sobre la identidad del guardián que da nombre al libro.

      Entre los temas que atraviesan la obra destacan la imaginación, la exploración y el aprendizaje por descubrimiento.

      El libro plantea la lectura como una experiencia participativa que estimula la comprensión auditiva, la creatividad y la expresión artística. Su propuesta incorpora recursos sonoros y actividades complementarias de dibujo y escritura para ampliar la interacción con la historia.

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      La autora, Eva Luz Ponce Rubio, desarrolla su trabajo en el campo de la educación y la alfabetización. Su trayectoria académica reúne estudios especializados en formación docente, educación a lo largo de la vida y pedagogía.

      Esta experiencia se refleja en una obra que busca acercar la lectura a la infancia mediante herramientas lúdicas que favorecen la observación, la escucha y la construcción de significados.

      Durante la presentación se compartirán aspectos relacionados con la creación del libro y el trabajo visual que acompaña la narrativa

       La participación de Eva Ortega Jiménez permitirá conocer el diálogo entre texto e ilustración, elemento fundamental en una obra que apuesta por mantener el suspenso y dejar espacio para que cada lector imagine su propia versión de la historia.

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