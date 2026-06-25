Recorrido por la memoria ferroviaria

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El investigador Sergio Pérez Sánchez, prestara Ferrocarril de Ixtlahuaca a Mañi, Nijini y Presa Grande: Historia, territorio y conflicto (1878-1921), una investigación que recupera la trayectoria histórica de una línea ferroviaria en el Estado de México y su impacto en la región, será en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, el viernes 26 de junio a las 19:00 horas.

La obra reconstruye el origen, desarrollo y declive del ferrocarril que conectó Ixtlahuaca con Mañi, Nijini y Presa Grande. El autor recurre a una base documental amplia que incluye archivos notariales, registros oficiales y testimonios orales, con el fin de seguir la ruta de un proyecto ferroviario ligado a procesos de explotación de recursos y transformación territorial.

En el análisis histórico, el libro plantea el papel del tren dentro de las dinámicas económicas y políticas del porfiriato y la Revolución Mexicana. La investigación examina decisiones gubernamentales, concesiones privadas y sus efectos en las comunidades locales, con atención a los procesos de modernización y conflicto social asociados a la expansión ferroviaria.

A lo largo de la obra, el autor integra una lectura crítica sobre la relación entre infraestructura, poder y territorio.

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El estudio documenta la manera en que el ferrocarril influyó en la organización regional, al mismo tiempo que recupera voces y memorias locales que permanecen fuera de los relatos históricos más difundidos.

La presentación dará a conocer los resultados de esta investigación y el proceso de reconstrucción documental que la sustenta.