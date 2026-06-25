logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Recorrido por la memoria ferroviaria

Por Estrella Govea

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Recorrido por la memoria ferroviaria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El investigador Sergio Pérez Sánchez, prestara Ferrocarril de Ixtlahuaca a Mañi, Nijini y Presa Grande: Historia, territorio y conflicto (1878-1921), una investigación que recupera la trayectoria histórica de una línea ferroviaria en el Estado de México y su impacto en la región, será en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, el viernes 26 de junio a las 19:00 horas. 

      La obra reconstruye el origen, desarrollo y declive del ferrocarril que conectó Ixtlahuaca con Mañi, Nijini y Presa Grande. El autor recurre a una base documental amplia que incluye archivos notariales, registros oficiales y testimonios orales, con el fin de seguir la ruta de un proyecto ferroviario ligado a procesos de explotación de recursos y transformación territorial.

      En el análisis histórico, el libro plantea el papel del tren dentro de las dinámicas económicas y políticas del porfiriato y la Revolución Mexicana. La investigación examina decisiones gubernamentales, concesiones privadas y sus efectos en las comunidades locales, con atención a los procesos de modernización y conflicto social asociados a la expansión ferroviaria.

      A lo largo de la obra, el autor integra una lectura crítica sobre la relación entre infraestructura, poder y territorio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El estudio documenta la manera en que el ferrocarril influyó en la organización regional, al mismo tiempo que recupera voces y memorias locales que permanecen fuera de los relatos históricos más difundidos.

      La presentación dará a conocer los resultados de esta investigación y el proceso de reconstrucción documental que la sustenta.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA en CONCIERTO
        ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA en CONCIERTO

        ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA en CONCIERTO

        SLP

        Estrella Govea

        El repertorio recorrerá obras de Vivaldi y Mozart

        Gabriel Mata Martínez presentará su obra literaria
        Gabriel Mata Martínez presentará su obra literaria

        Gabriel Mata Martínez presentará su obra literaria

        SLP

        Estrella Govea

        Casa Rebelde y su Camping Creativo de Verano
        Casa Rebelde y su Camping Creativo de Verano

        Casa Rebelde y su Camping Creativo de Verano

        SLP

        Estrella Govea

        Convocatoria TPIE 2026
        Convocatoria TPIE 2026

        Convocatoria TPIE 2026

        SLP

        Estrella Govea