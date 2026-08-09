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Durante décadas, los textiles indígenas fueron asociados principalmente con la artesanía, el diseño o el atractivo turístico. Sin embargo, detrás de cada bordado, tejido o prenda existe un entramado de conocimientos que transmite la historia, la cosmovisión y la relación de los pueblos originarios con su territorio.

Esa fue una de las principales reflexiones que dejó la edición 2026 del Seminario Permanente Internacional Saberes de origen textil. Textiles indígenas en Abya Yala: epistemología, cosmovisión, identidad y resistencia, organizado por El Colegio de San Luis (COLSAN), donde especialistas de distintos países coincidieron en que el mayor desafío no es únicamente conservar los objetos, sino mantener vivos los saberes que les dan sentido.

PRESERVAR LOS CONOCIMIENTO

Para el historiador del arte y organizador del seminario, Eduardo Candelaria Ampacún, comprender los textiles como sistemas de conocimiento implica reconocer que cumplen funciones que en la tradición occidental se han atribuido principalmente a la escritura.

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Explica que "estas piezas han servido durante generaciones para transmitir información sobre la organización del mundo", los ciclos agrícolas, los cuerpos celestes y el lugar que ocupan las personas dentro del universo. En ese sentido, afirma que los textiles son también dispositivos de memoria capaces de preservar conocimientos que han pasado de generación en generación.

La investigadora Claudia Rocha Valverde añade que esa mirada permite visibilizar conocimientos que históricamente han permanecido fuera de los modelos dominantes de producción académica. Señala que los pueblos indígenas y afrodescendientes han construido formas propias de comprender el entorno, la naturaleza y la vida comunitaria, pero esos saberes con frecuencia han sido relegados frente a perspectivas provenientes del norte global.

UN PATRIMONIO AMENAZADO

Los investigadores coinciden en que ese patrimonio enfrenta amenazas cada vez más complejas. Rocha Valverde considera que el mercado global y las tecnologías digitales han facilitado la apropiación de diseños, símbolos y elementos identitarios sin consultar ni reconocer a las comunidades creadoras.

Advierte que esta práctica no solo afecta la producción textil, sino que reproduce procesos históricos de discriminación y racialización que invisibilizan el origen de esos conocimientos. La facilidad con la que hoy pueden copiarse y difundirse motivos textiles incrementa un problema que anteriormente requería el contacto directo con las comunidades.

Aunque la apropiación cultural representa uno de los riesgos más visibles, los especialistas insisten en que la pérdida de un textil implica mucho más que la desaparición de una técnica artesanal.