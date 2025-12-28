Lourdes Almeida revisa la historia familiar desde la imagen

La exposición Alias vitas: mi linaje femenino de Lourdes Almeida se presenta como parte de Fotovisión edición 30 y permanece abierta al público en la Galería 2 del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

La muestra propone una revisión visual y documental sobre la violencia de género a partir de la historia familiar de la artista, articulada desde la fotografía y otros soportes contemporáneos.

El proyecto se construye a partir de una investigación iniciada por Almeida en 1993, centrada en las huellas que distintas formas de violencia dejaron en varias generaciones de mujeres de su familia. A través de retratos propios, imágenes de archivo y piezas creadas con apoyo de herramientas digitales, la autora establece vínculos entre miradas, cuerpos y gestos que dialogan entre el pasado y el presente.

La exposición reúne fotografía directa y construida, arte objeto, libros de artista y piezas textiles que integran imágenes e indumentaria perteneciente a sus abuelas. Estos elementos se acompañan de documentos históricos que contextualizan la condición social de las mujeres en los periodos abordados, lo que permite entender cada imagen dentro de un marco histórico y familiar específico.

El recorrido plantea una lectura conjunta de estas obras, donde la memoria personal se entrelaza con problemáticas colectivas vigentes. Las piezas no se presentan como relatos aislados, sino como una constelación de experiencias que evidencian continuidades y rupturas en las formas de violencia, así como estrategias de resistencia construidas entre generaciones.

Lourdes Almeida, figura clave de la fotografía mexicana contemporánea, ha desarrollado una trayectoria que cruza el ámbito editorial, cinematográfico y artístico, con exposiciones en museos de México y otros países. Alias vitas: mi linaje femenino se integra a este recorrido como un proyecto que expande los límites del medio fotográfico y plantea una reflexión visual sobre identidad, memoria y género desde lo íntimo hacia lo social.

Permanecerá vigente hasta el 9 de enero de 2026.