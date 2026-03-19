México conmemora Día del Hombre 19 de marzo con enfoque cultural

CIUDAD DE

, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Cada

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, varios países de América Latina como, Colombia y Honduras conmemoran el, una fecha que, aunque no siempre recibe la misma atención que otras celebraciones, tiene un significado importante, pues más que una simple celebración, es una oportunidad parasobre el papel que tienen en la sociedad, su evolución y los retos que enfrentan.Elde esta fecha está ligado a la, ya que coincide con el día de, esposo de la Virgen María.Por ello, en, esta conmemoración tiene uncultural y religioso, destacando valores como el compromiso, la protección y la dedicación hacia la familia.Asimismo, este día también invita asobre algunos cambios que han tenido los hombres en la sociedad y a impulsar una identidad más consciente, libre y auténtica.Aunque elen marzo tiene unreligioso, existe otra fecha con un. Else conmemora el, una iniciativa que surgió para abordar temas actuales relacionados con la sociedad.En varios países esta fecha lo celebran para darle importancia a:- La- La- La salud mental- La- Los desafíos sociales y laborales- La promoción de modelos positivos de masculinidad en todo el mundo.Aunque existen diferencias entre ely el, ambas fechas comparten una intención: reconocer la participación de los hombres en la sociedad.