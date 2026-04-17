México recupera en Nueva York un dintel maya

Luego de una devolución voluntaria por parte de un empresario neoyorquino, el Consulado de México en Nueva York, Estados Unidos, informó sobre la recuperación de un dintel maya, una pieza de piedra caliza considerada de alto valor histórico y artístico para México.

Por medio de un comunicado, la representación consular detalló que dicha pieza forma parte del patrimonio cultural de la nación. Es originaria de la región de Yaxchilán, Chiapas y corresponde al periodo Clásico mesoamericano (600–900 d.C.).

Compartió que el pasado 16 de abril de 2026 se llevó a cabo la presentación oficial de la restitución del dintel maya en las instalaciones del Consulado en Nueva York.

Agregó que el "destacado empresario neoyorquino" expresó su deseo de que la obra regresara a nuestro país, por lo que se llevó a cabo la devolución.

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La pieza constituye un "testimonio excepcional" del desarrollo cultural y artístico de la civilización maya y representa una compleja escena ritual y cortesana asociada con el gobernante Cheleew Chan K´inich (Jaguar Acorazado IV), noveno señor de Yaxchilán (769–800 d.C.).

También cuenta con elementos simbólicos de la cosmovisión mesoamericana, incluyendo la representación del dios Itzam y la configuración del quincunce como símbolo de centralidad y renovación cíclica del tiempo.

El Consulado de México en Nueva York destacó su relación con las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York para la devolución de la pieza.

"Este importante acto se suma a la recuperación de otras destacadas piezas arqueológicas que ya se encuentran de vuelta en México, resultado también del valioso apoyo de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York, con quienes el Consulado General de México mantiene una relación profesional, estrecha y de cooperación permanente en la protección y defensa del patrimonio cultural de nuestra nación", escribió.