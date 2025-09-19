logo pulso
Noche de inspiración en el museo L. Carrington

Por Estrella Govea

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Noche de inspiración en el museo L. Carrington

El Museo Leonora Carrington llevará a cabo la actividad “Una noche de inspiración y creación: Talleres pensados para ti”, hoy 19 de septiembre a las 19:00 horas en los patios del recinto. 

La programación incluye tres talleres creativos. El primero, “Un taller surreal” a cargo de Taller GUD Arte, permitirá intervenir una máscara o lienzo con un costo de $400 por persona, que incluye materiales, la pieza a trabajar y una bebida de cortesía. El segundo, “Iluminaciones surrealistas” impartido por Minas que Iluminan, propone la elaboración de velas artesanales con cera de soya y parafina en gel inspiradas en aromas frutales, con un costo de $580 por persona que incluye materiales, instructivo, copa de vino y snacks.

El tercer taller, “Pinta tu funda con tu mascota”, impartido por Artemha, está dirigido a mayores de 15 años y ofrece la posibilidad de diseñar un case para celular con motivos personalizados. El costo es de $550 e incluye la funda, materiales, mandil, sellador, decorativos y bebida.

Además de los talleres, el público tendrá acceso a las salas de exposición del museo y podrá recorrer los patios mientras disfruta de la experiencia. Los boletos estarán disponibles únicamente mediante reservación al correo dif@leonoracarringtonmuseo.org, con acceso según el taller elegido. La velada busca vincular a los y las asistentes con dinámicas artísticas y el ambiente surrealista que caracteriza al museo. 

