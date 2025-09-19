Primer ministro Mark Carney, de visita en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió el jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una visita de dos días a México centrada en cómo diversificar el comercio en un contexto de amenazas de aranceles de Estados Unidos, y en cómo mantener vivo el acuerdo de libre comercio más importante del hemisferio occidental antes de las negociaciones del próximo año.

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, está programado para ser revisado en 2026. Más del 75% de las exportaciones de Canadá y más del 80% de las de México se envían a los Estados Unidos.

Los dos mandatarios se dieron la mano y caminaron juntos hacia el palacio presidencial en la Ciudad de México, donde —según el senador canadiense Peter Boehm— compartirían sus preocupaciones sobre el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum adelantó que quieren aumentar la relación comercial bilateral en distintos sectores, siempre dentro del T-MEC, y hacerlo por vía marítima, lo que evitaría el paso de esas mercancías por Estados Unidos.

“La idea es fortalecer el comercio a través de los puertos entre Canadá y México en los dos océanos”, dijo el jueves en su conferencia diaria matutina antes de la llegada a nuestro país del primer ministro canadiense.

Carney también busca mejorar las relaciones con México durante su visita, a pesar de que el año pasado algunos gobernadores canadienses hablaron de excluir a México de cualquier nuevo acuerdo de libre comercio con EU.