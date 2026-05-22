Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"

El libro "La alquimia del corazón roto", del autor potosino Ángel Anguiano Pañola, será presentado hoy 22 de mayo en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, se realizará de 17:00 a 19:00 horas y contará con la participación de Mariana Veloz Díaz, quien acompañará al autor durante la presentación de este primer poemario.

La publicación aborda distintas formas de ruptura emocional a través de una serie de textos centrados en el dolor, la pérdida y la reconstrucción personal. El poemario plantea un recorrido en el que las heridas y las cicatrices aparecen como parte de un proceso de cambio y adaptación emocional.

Desde una escritura íntima y reflexiva, Anguiano Pañola desarrolla una propuesta literaria enfocada en experiencias humanas relacionadas con la fragilidad emocional. La obra presenta imágenes vinculadas con la fractura, la memoria y la madurez, elementos que atraviesan los poemas reunidos en el libro.

Además de su labor como escritor, el autor se desempeña como médico, aspecto que también influye en la manera en que aborda temas relacionados con el dolor y la recuperación. "La alquimia del corazón roto" marca su incursión en la publicación de poesía y reúne textos que buscan construir una narrativa continua a partir de distintas experiencias afectivas.

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La presentación editorial permitirá acercarse al proceso creativo detrás de "La alquimia del corazón roto" y a los temas que atraviesan el libro.

Durante la presentación, Ángel Anguiano Pañola compartirá parte de la construcción del poemario y dialogará sobre las experiencias emocionales y personales que dieron forma a esta primera publicación.