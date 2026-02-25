Presentan el libro Sin saberes feministas no hay derechos humanos

La presentación del libro Sin saberes feministas no hay derechos humanos, se llevará a cabo este 25 de febrero a las 17:00 horas, en el auditorio de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La publicación convoca a la comunidad universitaria a revisar el papel de los saberes feministas en la construcción y garantía de los derechos humanos, desde un espacio de diálogo y reflexión institucional.

La obra parte de una premisa clara: no es suficiente despatriarcalizar las epistemologías jurídicas, también es necesario descolonizarlas.

El libro analiza cómo las luchas feministas contra la violencia feminicida, por la despenalización del aborto, por el derecho al cuidado y en defensa de los territorios han producido marcos teóricos y metodológicos propios. Estas aportaciones cuestionan los límites tradicionales de la academia y colocan la experiencia colectiva como fuente de conocimiento.

A lo largo de sus capítulos, el texto articula una conversación entre teoría y acción política. Los feminismos se presentan como un campo abierto que dialoga con distintas disciplinas y rompe fronteras institucionales. El libro expone cómo estos saberes se construyen en las aulas, pero también en las calles y en los procesos organizativos, donde se disputan sentidos frente al conocimiento hegemónico.

Desde esa doble raíz, académica y política, la publicación propone repensar los derechos humanos a partir de la experiencia de mujeres y niñas. El feminismo se plantea como marco de análisis y como horizonte ético que interpela las prácticas jurídicas y universitarias.

La obra sitúa la producción de conocimiento en el cruce entre memoria, cuerpo y acción colectiva.

El libro reúne el trabajo de Laura Edith Saavedra Hernández, Ana Fabiola Espinosa Bocanegra, Roxana Abigail Montejano Villaseñor, Milena Passos Blanco, María Suhey Tristán Rodríguez, Maritza Aguilar Martínez, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Olga Lucio Huerta, Mónica Reynoso Morales, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Daphne Erandy Beltrán Fuentes, Adriana Marcela Bonilla Zipa, Perla Orquídea Fragoso Lugo, Mónica Carrasco Gómez, Sofía Villalba Laborde, Alejandra López Lujano y Mariana Prieto Montañez.

La presentación abre un espacio para discutir estas propuestas en el ámbito universitario y situar el debate sobre derechos humanos en clave feminista.

El auditorio se ubica en Zaragoza 410 esquina con Avenida Universidad, en el Centro Histórico.