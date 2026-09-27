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El "Primer Tzompantli Colectivo San Luis Potosí 2026" reunirá la obra de artistas potosinos en una exposición inspirada en el Salón de la Vida y la Muerte, creado por Sandra Robles en Culiacán, Sinaloa. La inauguración se realizará el 3 de octubre, como parte de la Feria de la Lectura y el Arte Local 26/4.

La muestra propone recuperar la calavera como símbolo de memoria, identidad, vida y muerte, a partir de interpretaciones contemporáneas vinculadas con la tradición del Día de Muertos.

El concepto de la exposición toma como referencia el tzompantli, una estructura ritual de las culturas mesoamericanas, especialmente asociada con los mexicas, en la que se colocaban cráneos humanos en hileras. Para esta muestra, el símbolo se traslada al ámbito de las artes visuales mediante obras que abordan la vida y la muerte desde distintas perspectivas. Cada artista tendrá la posibilidad de interpretar el tema desde su propio lenguaje y experiencia creativa.

La propuesta busca establecer un lazo entre las artes visuales, la tradición y la cultura popular, al tiempo que plantea la muerte como parte de procesos relacionados con la memoria, la transformación y la identidad.

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