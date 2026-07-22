SEP impulsa método EGA para mejorar acentuación de palabras

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que las herramientas tecnológicas y los autocorrectores digitales forman parte de la vida cotidiana, depender de forma exclusiva de estas funciones genera vacíos al momento de redactar mensajes, correos o documentos formales.

Cuando el entorno laboral o académico exige un dominio impecable de la lengua escrita, comprender el funcionamiento de la sílaba tónica resulta indispensable. Ante esta necesidad, en redes sociales surgió una fórmula práctica que simplifica la clasificación de las palabras y enseña a colocar la tilde con precisión.

¿Cómo funciona el Método EGA para simplificar la acentuación?

De acuerdo con portales educativos especializados en lingüística y recursos pedagógicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las técnicas nemotécnicas permiten procesar normas gramaticales complejas mediante secuencias sencillas. En este truco viral, el orden de las letras se lee siempre de derecha a izquierda, comenzando por la última sílaba de la palabra:

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· A (Aguda): Corresponde a la última sílaba.

· G (Grave o Llana): Corresponde a la penúltima sílaba.

· E (Esdrújula): Corresponde a la antepenúltima sílaba.

Para aplicar este recurso de manera correcta, los especialistas sugieren analizar ejemplos prácticos divididos silábicamente:

· Camión: Se divide en dos sílabas (Ca-mión); al colocar las letras de derecha a izquierda, la A recae sobre la sílaba con mayor fuerza de voz, determinando que es una palabra aguda.

· Árbol: Se divide en dos sílabas (Ár-bol); al situar las letras, la G coincide con la sílaba tónica, confirmando que pertenece a la categoría de las palabras graves.

· Miércoles: Se divide en tres sílabas (Miér-co-les); al acomodar la sigla, la E queda exactamente en la sílaba con mayor intensidad (Miér), indicando que se trata de una palabra esdrújula.

Reglas fundamentales de tildación según la norma ortográfica

Identificar la sílaba tónica constituye únicamente el primer paso de la redacción. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) y la FundéuRAE (Fundación del Español Urgente), para determinar si una palabra requiere tilde ortográfica o solo acento prosódico, se aplican criterios normativos generales:

· Palabras Agudas: Llevan tilde únicamente cuando terminan en vocal, o bien en las consonantes N o S (como en los casos de mamá o balón).

· Palabras Graves: Llevan acento ortográfico solo cuando terminan en cualquier consonante distinta a N o S (como en las palabras árbol o lápiz).

· Palabras Esdrújulas: Esta categoría destaca por su sencillez; todas las palabras esdrújulas llevan tilde sin excepción (como en los ejemplos pájaro o brújula).

De acuerdo con especialistas de la Real Academia Española (RAE) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), "la integración de esquemas gráficos en la enseñanza del español acelera la comprensión ortográfica y reduce progresivamente la dependencia hacia las herramientas automáticas de corrección".