Larga fila para ver última exposición Colección Gelman en MAM

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Desde las 9 de la mañana de este domingo comenzaron a formarse las personas para entrar a ver por última vez la exposición "Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman", que hoy clausura en el Museo de Arte Moderno y marca el inicio de la itinerancia por Europa de importantes obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y María Izquierdo.

Larga espera y emoción por la clausura

Cerca de 100 personas esperaron con paciencia la puntual apertura del museo, que fue a las 10 de la mañana. Muchos visitantes asistieron con la emoción de ver por primera vez obras de Frida Kahlo en persona, otros tantos regresaron para admirar la colección que crearon el productor de cine Jacques Gelman y su esposa Natasha. Para otros pocos, que llegaban con su jersey de la selección española, era un buen plan previo a la final del Mundial de Futbol 2026.

Composición y alcance de la exposición

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La exposición está compuesta por un total de 68 obras entre las que también hay creaciones de Ángel Zárraga, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Gunther Gerszo, Chucho Reyes y Carlos Orozco Romero, fue un proyecto sorpresa que se anunció a inicios de febrero de este año, luego que en enero se diera a conocer que la colección fue comprada y dada a administrar a Fundación Banco Santander en España.

Tras cinco meses de exhibición en el recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec -y una extensión, pues originalmente iba a cerrar en mayo-, la Gelman convocó a más de 310 mil asistentes. Sin embargo, el resto de la mañana de este domingo y hacia medio día ya no hubo más filas y el acceso era fluído.

Por tratarse del último día de la exposición, personal indicó a este diario que el último acceso será a las 18 horas (usualmente es hasta las 17hrs) y que cerrará una vez que concluyan los últimos recorridos, sin excederse de las 20 horas. Además, salió a la venta el catálogo de la muestra, con un costo de 800 pesos y pocas unidades que irán distribuyendo a lo largo del día.