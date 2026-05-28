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Cultura

Recorrido por San Juan de Dios

Por Estrella Govea

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Recorrido por San Juan de Dios
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      El recorrido "San Juan de Dios y sus alrededores" se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas como parte del programa "Rutas de memoria urbana" de la Dirección de Patrimonio Cultural.

      La actividad iniciará en el exterior del Templo de San Juan de Dios y estará abierta al público de forma gratuita, con el objetivo de acercar a las personas a la historia urbana del Centro Histórico de San Luis Potosí.

      A lo largo del trayecto se explicarán distintos momentos de la transformación de la ciudad a partir de sus calles, edificios y espacios públicos.

      El recorrido incluirá relatos sobre personajes históricos, acontecimientos locales y leyendas vinculadas con el barrio de San Juan de Dios, una de las zonas con mayor presencia histórica dentro de la capital potosina.

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      El punto central de la actividad será el Templo de San Juan de Dios, construido por la orden de los juaninos junto a un hospital que funcionó durante la época colonial.

      El inmueble destaca por su fachada de mampostería, distinta a otras construcciones contemporáneas de la ciudad, así como por las reformas realizadas en 1908 bajo el proyecto del ingeniero Octaviano Cabrera. En su interior conserva un retablo principal y un mural de Fernando Leal fechado en 1945.

      La historia del barrio está ligada a episodios del movimiento independentista. Los religiosos fray Luis Herrera y fray Juan Villanías, habitantes del convento, participaron en actividades de la lucha insurgente. Con el paso del tiempo, el hospital anexo dejó de ser espacio religioso y médico, fue destinado al ámbito militar y educativo, y ahora alberga el Museo Federico Silva, dedicado a la escultura contemporánea.

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