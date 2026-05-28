Recorrido por San Juan de Dios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El recorrido "San Juan de Dios y sus alrededores" se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas como parte del programa "Rutas de memoria urbana" de la Dirección de Patrimonio Cultural.

La actividad iniciará en el exterior del Templo de San Juan de Dios y estará abierta al público de forma gratuita, con el objetivo de acercar a las personas a la historia urbana del Centro Histórico de San Luis Potosí.

A lo largo del trayecto se explicarán distintos momentos de la transformación de la ciudad a partir de sus calles, edificios y espacios públicos.

El recorrido incluirá relatos sobre personajes históricos, acontecimientos locales y leyendas vinculadas con el barrio de San Juan de Dios, una de las zonas con mayor presencia histórica dentro de la capital potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El punto central de la actividad será el Templo de San Juan de Dios, construido por la orden de los juaninos junto a un hospital que funcionó durante la época colonial.

El inmueble destaca por su fachada de mampostería, distinta a otras construcciones contemporáneas de la ciudad, así como por las reformas realizadas en 1908 bajo el proyecto del ingeniero Octaviano Cabrera. En su interior conserva un retablo principal y un mural de Fernando Leal fechado en 1945.

La historia del barrio está ligada a episodios del movimiento independentista. Los religiosos fray Luis Herrera y fray Juan Villanías, habitantes del convento, participaron en actividades de la lucha insurgente. Con el paso del tiempo, el hospital anexo dejó de ser espacio religioso y médico, fue destinado al ámbito militar y educativo, y ahora alberga el Museo Federico Silva, dedicado a la escultura contemporánea.