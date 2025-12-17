logo pulso
Ritmo y Percusión Jarocha

Por Estrella Govea

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
El Buscapies: Ritmo y Percusión Jarocha se realizará del 17 al 19 de diciembre en Saturnalia como un programa que articula formación, diálogo y práctica musical en torno al son jarocho. La actividad reúne sesiones de taller, conversatorio, una exposición gráfica y un fandango de cierre.

La conducción del taller está a cargo de El Buscapies, proyecto enfocado en la percusión y el zapateado jarocho desde una perspectiva colectiva. El trabajo se centra en ritmo, coordinación corporal y escucha, con ejercicios que integran cuerpo e instrumento. El programa no exige experiencia previa y se adapta a distintos niveles de conocimiento.

El arranque del programa ocurre el día de hoy a las 19:30 horas con la charla "El imaginario fantástico del fandango en los Tuxtlas, Veracruz", seguida de una presentación musical a cargo de Omar Lo He "El Mostro". Ambas actividades son de acceso libre y funcionan como marco conceptual y sonoro del taller. Las sesiones formativas continúan el jueves 18 y viernes 19 de diciembre a partir de las 18:00 horas, dedicadas al taller de ritmo y percusión jarocha. El cierre del programa se realizará el viernes a las 21:00 horas con un fandango abierto al público, que integra lo aprendido durante las jornadas previas.

De forma paralela, se presenta una exposición y venta de gráfica de Omar Lo He "El Mostro", con prints, postales y stickers inspirados en la cultura jarocha, la fiesta popular y saberes tradicionales. El conjunto de actividades configura un espacio de intercambio cultural que vincula música, artes visuales y convivencia comunitaria. Para más información y registro se puede contactar a juaanperdido@gmail.com.

