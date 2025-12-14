Rodolfo Moreno presentó Líderes con Alma en la FIL

Rodolfo Moreno presentó Líderes con Alma en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, donde el autor potosino participó dentro del programa de actividades editoriales del encuentro literario más importante del país.

Durante la actividad, Moreno expuso los planteamientos centrales de su libro, una obra que cuestiona los modelos de dirección enfocados únicamente en metas y resultados. A partir de su experiencia en corporaciones internacionales, el autor sostiene que el liderazgo se construye desde la influencia, la coherencia personal y la relación con los equipos de trabajo.

La publicación desarrolla la metodología Alma, compuesta por Autogestión, Liderazgo, Management y Acción, como una estructura práctica dirigida a profesionales, gerentes y emprendedores. El texto propone asumir la conducción de la propia vida, ejercer liderazgo desde el servicio, convertir objetivos en resultados concretos y avanzar mediante acciones constantes que incidan en el entorno laboral.

El proceso de creación del libro partió de una pregunta recurrente sobre la insatisfacción presente en líderes con trayectorias exitosas. Moreno transformó experiencias personales y aprendizajes del ámbito corporativo en un contenido accesible, con el acompañamiento editorial necesario para evitar un enfoque técnico o rígido.

Con Líderes con Alma, el autor plantea una discusión actual sobre el liderazgo desde una mirada humana y consciente. Su participación en la FIL Guadalajara 2025 significó un paso relevante en su trayectoria y en la proyección de voces potosinas dentro del circuito editorial de alcance nacional e internacional.