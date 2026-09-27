Se prepara Xantolo

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El Xantolo, celebración tradicional de la región Huasteca conocida también como la Fiesta de las Ánimas, inicia su ciclo ritual el 29 de septiembre, con la celebración de San Miguel Arcángel.

De acuerdo con la tradición, esta fecha marca la llegada de las ánimas y da paso a la preparación de las máscaras que utilizarán los Huehues durante las danzas del 1 y 2 de noviembre. En las casas se realiza el "copaleo" y, mediante rezos, se pide por el regreso temporal de los familiares fallecidos para acompañar a sus seres queridos durante estas fechas.

El calendario continúa el 18 de octubre, día de San Lucas, cuando se pide por las almas de quienes murieron a causa de violencia, traición o desgracia. El 28 de octubre, durante la celebración de San Judas Tadeo, se adquieren los elementos que formarán parte de los altares y las veladoras.

El 30 de octubre se conmemora el "Día de las Flores", con la colocación de los arcos en las viviendas; el 31 se dedica a los niños fallecidos, mientras que el 1 de noviembre corresponde a los adultos y el 2 a los Fieles Difuntos.

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