Sesión sobre mito e historia

En la Casa Museo Manuel José Othón se llevó a cabo la charla Tejiendo el mito, ficcionando la historia, como parte del programa cultural "Todos los lunes son de Palique", la sesión estuvo a cargo de Armando Herbert Zúñiga.

Durante la charla, Herbert Zúñiga explicó cómo construye relatos a partir de hechos reales que investiga y luego condensa en personajes compuestos. Como ejemplo, compartió el proceso de escritura de una película ambientada en un internado militarizado, donde integra vivencias propias de la infancia, referencias históricas y observación institucional para cuestionar los discursos patrióticos y bélicos desde la ficción.

Otro eje fue su trabajo en torno a la cultura huasteca, del cual habló a partir de proyectos como el Comité Ciudadano en Pro del Huapango y la creación de una escuela, dedicada a la formación de niñas y niños en música y poesía huasteca. En este punto, Zúñiga abordó el mito como una herramienta viva que se preserva en la oralidad, el verso y la música, y no solo en los archivos históricos.

El autor también compartió experiencias de su trayectoria cinematográfica y su relación con el guion como origen del relato. Relató su intercambio con Guillermo Arriaga a partir de una escena descartada de 21 Grams, para reflexionar sobre los conflictos entre visión autoral, producción y dirección en el cine, así como sobre la censura y las decisiones narrativas que alteran el sentido original de una historia.

El palique expuso los proyectos narrativos inspirados en figuras y relatos poco documentados, como el cortometraje basado en la historia de Celia Crisóstomo, una mujer voladora de la Huasteca. A partir de este caso, Zúñiga planteó cómo la ficción permite rescatar memorias excluidas de los relatos oficiales y convertirlas en narraciones que cuestionan las jerarquías culturales y de género desde la creación artística.