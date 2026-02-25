logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Sesión sobre mito e historia

Por Estrella Govea

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sesión sobre mito e historia

En la Casa Museo Manuel José Othón se llevó a cabo la charla Tejiendo el mito, ficcionando la historia, como parte del programa cultural "Todos los lunes son de Palique", la sesión estuvo a cargo de Armando Herbert Zúñiga.

Durante la charla, Herbert Zúñiga explicó cómo construye relatos a partir de hechos reales que investiga y luego condensa en personajes compuestos. Como ejemplo, compartió el proceso de escritura de una película ambientada en un internado militarizado, donde integra vivencias propias de la infancia, referencias históricas y observación institucional para cuestionar los discursos patrióticos y bélicos desde la ficción.

Otro eje fue su trabajo en torno a la cultura huasteca, del cual habló a partir de proyectos como el Comité Ciudadano en Pro del Huapango y la creación de una escuela, dedicada a la formación de niñas y niños en música y poesía huasteca. En este punto, Zúñiga abordó el mito como una herramienta viva que se preserva en la oralidad, el verso y la música, y no solo en los archivos históricos.

El autor también compartió experiencias de su trayectoria cinematográfica y su relación con el guion como origen del relato. Relató su intercambio con Guillermo Arriaga a partir de una escena descartada de 21 Grams, para reflexionar sobre los conflictos entre visión autoral, producción y dirección en el cine, así como sobre la censura y las decisiones narrativas que alteran el sentido original de una historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El palique expuso los proyectos narrativos inspirados en figuras y relatos poco documentados, como el cortometraje basado en la historia de Celia Crisóstomo, una mujer voladora de la Huasteca. A partir de este caso, Zúñiga planteó cómo la ficción permite rescatar memorias excluidas de los relatos oficiales y convertirlas en narraciones que cuestionan las jerarquías culturales y de género desde la creación artística.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional
Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional

Día de la Bandera: símbolo de identidad y unidad nacional

SLP

Redacción

Cada 24 de febrero, México rinde homenaje al lábaro patrio, uno de los emblemas más representativos del país

Semiótica del lábaro patrio
Semiótica del lábaro patrio

Semiótica del lábaro patrio

SLP

Estrella Govea

"Historia de vida", con Cecilia Ferretiz
"Historia de vida", con Cecilia Ferretiz

"Historia de vida", con Cecilia Ferretiz

SLP

Estrella Govea

Semana de la Atmósfera Auditiva en el IPBA
Semana de la Atmósfera Auditiva en el IPBA

Semana de la Atmósfera Auditiva en el IPBA

SLP

Estrella Govea