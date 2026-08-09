¿TE ACUERDAS?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

No sé si te acuerdes, mujer, de los años que quedaron lejos. De los vientos que entonces rozaban la piel que era más suave que ahora. Quizá no te acuerdes la forma en que el tiempo pasaba volando al andar de la mano tomada con miedo. No sé si te acuerdes, mujer, de la forma en que yo me acercaba a tu abrazo, tomando distancia y pensando en que al pasar de los años no sabía si tú te acordarías de lo que ahora te cuento.

No sé si pudieras pensar un momento en las cosas que, tontos, dijimos. De todas las veces en que discutimos si sería prudente pensar en nosotros sin importar plazo.

No sabes siquiera en lo mucho que yo idealizaba tener para dos un silencio pactado, en donde quizá el único problema era lograr que tu risa no rompiera el espacio y quedara pospuesto el momento.

No sé, por ejemplo, si acaso recuerdas que, en aquella tarde, por medio del juego y el beso que diste, sin pensar al menos en las consecuencias. O aquellos fantasmas que habitan la casa a sabiendas que ahora no sé si tú sepas, que siguen presentes en la mente vieja del otrora joven de escasos andares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No sé si lo sepas, mujer, pero al menos en pasados días, lograste alcanzar una forma que ahora recuerdo, se volvió tan grande como la esperanza que yo mantenía de poder un día, si acaso entre broma, poder regresar a habitar un momento, pequeño tal vez, la boca que a veces, hoy ya no sé cuántas, quise yo guardar y sellar con la mía.

Tal vez hoy ya es tarde para pregonarte o para preguntarse que, no sé si sepas, mujer, que sé que te quise y que solo imagino el momento en que puedas venir y decirme: yo sé, que me quieres y sé desde siempre que sabes quererme y supimos sentirlo.

IG: Adonai Uresti

Tiktok: Adonai.Uresti

@Adonai.Uresti