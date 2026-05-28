Tlacuaches presentará Cola de fuego

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La agrupación Tlacuaches presentará el espectáculo Cola de fuego este jueves 28 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la Plaza del Carmen.

La propuesta musical de Tlacuaches mezcla ska, rock y ritmos latinos en un repertorio enfocado en la interacción con el público y el baile colectivo.

La banda ha desarrollado un estilo marcado por la presencia de metales, percusiones y canciones con influencias de distintos géneros populares, elementos que forman parte central de Cola de fuego.

El concierto se llevará a cabo en un espacio abierto del Centro Histórico potosino, donde el grupo interpretará temas que combinan energía escénica con letras enfocadas en temas sociales y cotidianos.

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La presentación busca acercar propuestas musicales contemporáneas a públicos amplios mediante actividades gratuitas en espacios públicos de la ciudad.