Trabajos del CCM La Merced
Continua la muestra de trabajos de los talleres del Centro Cultural Municipal La Merced este 17 de diciembre en el Patio Central del Palacio Municipal, de 10:00 a 19:00 horas y reúne piezas elaboradas por participantes que, a lo largo del año, desarrollaron técnicas artesanales y creativas en distintos oficios.
Durante la muestra se podrán encontrar bolsas artesanales, tejidos, bordado tének, cartonería y piezas de reciclado, así como propuestas de bisutería artesanal, amigurumis, fofuchos y flores de foami. Cada trabajo refleja procesos de aprendizaje y práctica sostenida dentro de los talleres.
El recorrido también incluye pintura textil, corte y confección, jabones artesanales y gelatina artística, junto con manualidades navideñas pensadas para esta temporada. Las piezas muestran variedad de estilos, materiales y usos, desde lo utilitario hasta lo decorativo.
En el área de alimentos se presentarán trabajos de cocina tradicional y chocolatería, elaborados como parte de los talleres dedicados a la preparación y presentación de productos artesanales. Estos resultados permiten conocer técnicas y recetas trabajadas de forma colectiva.
La muestra ofrece un panorama del trabajo realizado en el Centro Cultural La Merced y del alcance de sus talleres como espacios de formación y producción artesanal. La entrada es libre y el público puede recorrer la exposición y venta, así conocer de cerca el arte hecho en casa.