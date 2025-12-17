logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Trabajos del CCM La Merced

Por Estrella Govea

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Trabajos del CCM La Merced

Continua la muestra de trabajos de los talleres del Centro Cultural Municipal La Merced este 17 de diciembre en el Patio Central del Palacio Municipal, de 10:00 a 19:00 horas y reúne piezas elaboradas por participantes que, a lo largo del año, desarrollaron técnicas artesanales y creativas en distintos oficios.

Durante la muestra se podrán encontrar bolsas artesanales, tejidos, bordado tének, cartonería y piezas de reciclado, así como propuestas de bisutería artesanal, amigurumis, fofuchos y flores de foami. Cada trabajo refleja procesos de aprendizaje y práctica sostenida dentro de los talleres.

El recorrido también incluye pintura textil, corte y confección, jabones artesanales y gelatina artística, junto con manualidades navideñas pensadas para esta temporada. Las piezas muestran variedad de estilos, materiales y usos, desde lo utilitario hasta lo decorativo.

En el área de alimentos se presentarán trabajos de cocina tradicional y chocolatería, elaborados como parte de los talleres dedicados a la preparación y presentación de productos artesanales. Estos resultados permiten conocer técnicas y recetas trabajadas de forma colectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La muestra ofrece un panorama del trabajo realizado en el Centro Cultural La Merced y del alcance de sus talleres como espacios de formación y producción artesanal. La entrada es libre y el público puede recorrer la exposición y venta, así conocer de cerca el arte hecho en casa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recitales navideños del grupo Inspiratio
Recitales navideños del grupo Inspiratio

Recitales navideños del grupo Inspiratio

SLP

Estrella Govea

Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad
Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

SLP

Estrella Govea

Taller de diseño a escala
Taller de diseño a escala

Taller de diseño a escala

SLP

Estrella Govea

"Lo que le espera al niño, obra navideña"
"Lo que le espera al niño, obra navideña"

"Lo que le espera al niño, obra navideña"

SLP

Estrella Govea