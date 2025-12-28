logo pulso
Valor sentimental en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Valor sentimental en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta Valor sentimental, largometraje dirigido por Joachim Trier, tras su estreno internacional se plantea como una de las producciones europeas más comentadas de 2025, y se presenta en versión orignal con clasificación B.

Las funciones se realizarán el domingo 28 de diciembre a las 20:30 horas, y los días lunes 29 y martes 30 a las 20:15 horas.

La historia sigue a Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, retoman contacto con su padre Gustav, un cineasta en declive que intenta regresar al medio con una nueva película. El conflicto central se detona cuando Nora, actriz de teatro, rechaza protagonizar el proyecto, lo que abre un proceso de confrontación familiar marcado por el distanciamiento, la memoria y las decisiones no resueltas.

El reparto está encabezado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning, quienes construyen una dinámica tensa entre creación artística y vínculos personales. Reinsve interpreta a una actriz en crisis, Skarsgård encarna a un director que enfrenta el desgaste de su legado, y Fanning da vida a una estrella de Hollywood que se integra a la historia como sustituta de la hija, complejizando el reencuentro familiar.

Desde lo formal, la cinta plantea un recorrido por la memoria doméstica a través de una antigua casa familiar que funciona como eje narrativo. La fotografía de Kasper Tuxen y el montaje de Olivier Bugge Coutté articulan una estructura que alterna lo íntimo y lo metafílmico, retomando preocupaciones presentes en trabajos previos del director como La peor persona del mundo.

Esta es una obra que explora las tensiones entre familia, creación artística y herencia emocional desde el cine contemporáneo europeo.

