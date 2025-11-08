› El gran endeudador › Gasto opaco

De aprobarse, como muy probablemente sucederá, las cuatro iniciativas presentadas por el morenista Carlos Arreola Mallol, Ricardo Gallardo Cardona se convertirá en el mayor endeudador del estado, desplazando a todos los odiados antecesores que tanto se empeña a denostar.

El criticado crédito de mil 500 millones de pesos que contrató el panista Marcelo de los Santos Fraga se quedará chico ante lo que se pretende hacer en este gobierno del Partido Verde Ecologista de México.

De una sentada, esta administración agregará 9 mil 791.8 millones de pesos al pasivo bancario de largo plazo, cuadruplicando el monto actual del indicador, que era de tres mil 127.2 millones de pesos a junio pasado. Cuando se aprueben los dos decretos correspondientes al estado, se elevará a 12 mil 919 millones de pesos.

Con esto, se agotó el discurso gallardista de crítica a la deuda de pasadas administraciones. Los rebasó. Y con los mismos argumentos esgrimidos por sus antecesores: el gobierno tiene finanzas sanas, pero es necesario endeudarse para impulsar obras y acciones prioritarias.

El problema es que el decreto es una carta blanca para gastar en lo que sea, dada la ambigüedad de las iniciativas del legislador.

En ese sentido, el Congreso se vuelve cómplice, especialmente Arreola Mallol, un morenista que le hizo el trabajo sucio al Verde, en la hipoteca del futuro del estado por 20 años.

Y en esta fiebre de endeudamiento, el Congreso pretende arrastrar a las alcaldías, al abrirle la llave a créditos por hasta tres mil 612.7 millones de pesos, pensando quizá en que al repartirles parte del pastel, se amainarían las críticas. El que aceptar las autorizaciones sea de manera voluntaria podría dar pie a la prudencia en los alcaldes. Pero eso está en veremos.

En más del Legislativo, la propuesta de la diputada del PVEM, Dolores Robles, para realizar modificaciones a la Ley del Presupuesto de Egresos de este año a fin de facilitar a la Secretaría de Finanzas a que enfrente “situaciones extraordinarias” fue, como se esperaba, aprobada en la Comisión de Hacienda.

Pero no sin cuestionamientos. La diputada morenista Gabriela Torres, anunció que se abstenía ante lo que calificó de “ambigüedad normativa” y la falta de definición sobre lo que es una “situación extraordinaria”.

La diputada tiene razón. La falta de información sobre el destino de los recursos evidente y sólo se disipará cuando se precisen los términos de la iniciativa.

Por otro lado, todo indica que al diputado Crisógono Pérez, de Nueva Alianza, lo chamaquearon los enviados de la Secretaría de Finanzas en la sesión en la que se votó la propuesta.

El legislador preguntó por qué en el dictamen no aparecía específicamente un monto destinado al pago de los adeudos de los maestros. Los funcionarios estatales sólo le contestaron que sí se incluían, que confiara. Y con esa sola promesa, sufragó a favor.

Es serio el llamado de atención que hace la delegación estatal de la Cruz Roja en el sentido de que las alcaldías de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez