Salarios de éliteSefin negociadora

En medio de la polémica por el presupuesto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), una revisión a los sueldos que paga la institución educativa seguramente levantará polémica por un tema que se da casi invariablemente en toda dependencia que se nutre del erario: cómo se decide el salario de cada uno de sus integrantes.

Los salarios reportados por la UASLP ante la Plataforma Estatal de Transparencia muestran algo usual: las cúpulas son las mejor pagadas. También las excepciones, muy notorias, que muestran altos salarios, más incluso que la mayor autoridad, el rector Alejandro Zermeño, en el caso de la UASLP.

El asunto despierta la curiosidad sobre cómo define la UASLP cuánto paga a sus empleados y cómo justifica los salarios más altos. También por qué se da una enorme brecha con respecto a los últimos escalafones salariales universitarios.

Invariablemente, no faltará, sobre todo del lado oficialista, quien vuelva a criticar el adeudo que tiene el gobierno estatal con la universidad, señalando que se financian salarios de élite.

Del lado de la universidad, es previsible que recurran a su principal argumento, la autonomía universitaria, para obviar cualquier explicación.

Que en la sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso para discutir la iniciativa de la que dio cuenta este medio, de facultar a la Secretaría de Finanzas a que realice adecuaciones presupuestales para permitir el pago de “situaciones extraordinarias”, los funcionarios estatales vendieron la idea diciendo que en manos de los legisladores está la panacea para solucionar las complicaciones de las finanzas estatales.

No todos salieron convencidos. Al menos una persona integrante de la comisión expresó sus dudas y de antemano, ya habría decidido por abstenerse de aprobarla.

En especial porque en la sesión, la Sefin adelantó que habría un addendum a la iniciativa, que no se conoció ayer, pero que tendría una relevancia central en los efectos finales de la iniciativa.

Ayer, cuando se comentaba en este espacio se comentaba el planteamiento presupuestal de la bancada verde, se mencionaban algunas contradicciones, en el sentido es que varios rubros presentaban antecedentes de años anteriores que hacían poco creíble que la Sefin no los hubiera incluido en el presupuesto de este año.

Ayer, de nuevo, saltaron las contradicciones. Mientras que Finanzas exponía a los diputados por qué deberían autorizar una represupuestación para que el gobierno estatal saldara su deuda con la UASLP, la Secretaría General de Gobierno aseguraba que el recurso estaba garantizado.

Si ya se tuviera el dinero, ¿habría necesidad de que Finanzas estuviera negociando algo en el Congreso?