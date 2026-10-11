Freno al Ceepac > Alertas rojas

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Parece que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se metió en un brete que afectará el cronograma del proceso electoral local.

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El apresuramiento con que la dependencia está manejando seis reportes muy relevantes, que incluyen información sobre el gasto de la institución, contraprestaciones laborales a funcionarios electorales, financiamiento a partidos y la plataforma de difusión de candidatos generó desacuerdo entre los representantes partidistas, que se negaron a discutir y a aprobar los documentos.

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El envío, con escasa antelación, de esos documentos incomodó a los representantes partidistas, al grado de que logró algo inusitado: puso a la mayoría de acuerdo en un punto.

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La urgencia de aprobarlos, la aparente tardanza en el envío de los reportes y la urgencia para que fueran aprobados encendió focos rojos entre algunos representantes, que cuestionaron la legalidad de la aprobación en un escenario como éste.

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No ayudó que el Ceppac se acogiera a legalismos para justificar la situación y que insistiera en una lectura de los mismos durante la sesión de ayer, precisamente a lo que se oponían los representantes partidistas.

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Esta oposición acendró la oposición partidista, que se tradujo en una votación negativa que pasó a la próxima semana la discusión y votación de los reportes, una vez que se diera el tiempo para estudiarlos.

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El episodio recuerda que el próximo proceso electoral enfrenta el riesgo de desencuentros que pudieran afectar el desarrollo de los comicios,

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Con el recuerdo aún fresco del suicidio de un estudiante en el campus de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, la institución dio a conocer un diagnóstico de la salud mental entre sus alumnos.

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De inicio, el ejercicio es positivo, pues permite conocer los problemas que enfrentan los jóvenes y diseñar con anticipación estrategias que permitan evitarla repetición de tragedias como la ocurrida el mes pasado.

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Y los resultados indican que esas estrategias son necesarias. Los resultados muestran que los sentimientos suicidas no son ajenos a un 17 por ciento de los casi 3 mil 500 universitarios que aceptaron contestar los sondeos.

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Además, hay otros focos rojos en materia de salud mental, como depresión y ansiedad. Llama también la atención la sensación de aislamiento que una buena parte de los sondeados aceptó enfrentar.

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Conocer la dimensión del problema es el primer paso. El diagnóstico dio la pauta. Ahora la universidad debe involucrar a las familias para encontrar la solución.