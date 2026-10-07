Simulación > Negociación oculta

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El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

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Por Redacción

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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      Hasta no hace muchos años en el nivel bachillerato los estudiantes cursaban (cursábamos) una materia denominada Estructuras socioeconómicas de México cuyo objetivo -entre otros- era enseñar a los alumnos la manera en que operaba el Estado mexicano.

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      Se  explicaba para  qué servían o cómo operaban los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de aquellas clases aún queda el recuerdo de que el Legislativo operaba a nivel estatal a través del Congreso del Estado.

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      Básicamente sus labores eran dos: hacer leyes y vigilar el manejo de los recursos públicos y ésto último incluía el pedirle cuentas a los otros dos poderes, principalmente a los que integran el Ejecutivo, el que ejecuta, el que hace obras y emprende acciones de gobierno.

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      Pero ¡oh sorpresa!, ahora resulta que el celebre diputado del Verde, Héctor Serrano Cortés considera que no es labor del poder que integra el molestar a los funcionarios ni con el pétalo de un cuestionamiento.

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      El ejercicio de la llamada Glosa del Informe de gobierno se ha ido convirtiendo al paso de los años en francos días de campo para los integrantes del gabinete que se supone deban acudir a comparecer.

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      Por hueva y decidía los diputados ya no revisan las cuentas de los informes, si es que estos aún las incluyen, ni le entienden a los que se supone deberían vigilar y supervisar y pues ya no hay cuestionamientos. Para nadie.

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      Ahora esta facultad legislativa ha sido erradicada y los funcionarios podrán acudir para que nuestros legisladores simplemente les echan flores y les aplaudan por todos sus logros.

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      Uno se preguntaría ¿y la oposición? Por lo visto, también es cosa del pasado y ya ni los combativos morenistas tuvieron alguna objeción en contra del formato determinado para este año. Éstas se realizarán sin réplica ni contrarréplica de las y los diputados y se harán bajo un formato que limitará cada encuentro a un posicionamiento inicial de 15 minutos y una ronda de preguntas y respuestas y hasta ahí. Lo dicho, los diputados harán como que preguntan, mientras los funcionarios harán como que responden y aclaran dudas.

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      Pues las reacciones a la entrevista al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, publicada por Pulso este martes continuaron. Una de ellas, la más llamativa por lo menos fue la de la senadora Ruth González, quien ahora dice que ella no se hace en ninguna contienda. "Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó.

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      Asegura la también esposa del jefe del Ejecutivo estatal que ella está concentrada en el seguimiento de sus iniciativas y en preparar su próximo informe legislativo.

      Cuestionada sobre su estado de ánimo respondió que "bien, muy contenta".

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      "La verdad es que, más bien, yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa. Estoy preparándome porque en aproximadamente unos meses voy a tener mi informe legislativo", disparó aún en contra de todas las versiones que ya la hacen como la abanderada del Verde a la campaña por la gubernatura del próximo año.

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      La senadora si fue clara el mencionar, como de pasadita y como quien no quiere la cosa, que los estatutos del Verde no impiden que un familiar suceda a otro que ya ocupa un cargo.

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      Se le preguntó si el tema quedaría en manos de las dirigencias partidistas y dijo que la posibilidad de una sucesión familiar está contemplada en las propias reglas del partido, pero evitó dar por definida su eventual candidatura. En sintonía con su respuesta de entrevistas anteriores señaló que será la ciudadanía la que decida mediante el voto.

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      Cabe mencionar que ya en ocasiones anteriores, en este espacio hemos mencionado que hay la versión de que efectivamente Morena ya cedió la plaza potosina, pero que el costo sería que no fuera la senadora la abanderada. Así se habría acatado la postura antinepotismo de Claudia Sheinbaum. ¿Será?

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