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La turbulenta situación actual registrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya cobró una víctima en el organigrama de la dependencia. Tras una extraña "toma" del campus registrada el lunes y el resurgimiento de los polémicos "tendederos" de acusaciones, la secretaría general de la Facultad, Citlalli Aranda Zermeño ya no está en el cargo.

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Las versiones de la causa de su salida oscilan entre la renuncia voluntaria y su destitución, sin que oficialmente se haya expuesto un motivo.

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La ahora exdirectiva habría sido el blanco de la referida "toma" del plantel, a manos de un minúsculo grupo de alumnos. El movimiento habría generado como repercusión la exhibición de mantas alusivas dentro de la protesta gráfica que estalló en la mañana, con la publicación de denuncias de acoso contra alumnos y maestros de la Facultad.

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El surgimiento de esta práctica fue defendido como una forma de defensa de las presuntas víctimas, por la vía del anonimato, ante posibles represalias de catedráticos o autoridades de

la Facultad.

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En el entorno actual, sin embargo, al interior de la institución se señala que esta práctica es más un vehículo en que distintas facciones libran sus batallas internas.

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Como se había mencionado, la Facultad no ha encontrado la estabilidad plena durante el

último año.

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Y por si algo faltaba, la institución universitaria está en medio de una controversia internacional relacionada al gobierno cubano y a los exiliados de esa nacionalidad en Miami.

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Lo anterior debido a que una ciudadana cubana, Gabriela Fernández, identificada en medios internacionales como guionista y conductora del programa "Al Filo", se inscribió en la maestría en Derechos Humanos de la UASLP, a cargo de la Facultad

de Derecho.

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La polémica radica en que grupos de exiliados cubanos señalan a la alumna extranjera como parte de un programa etiquetado de "oficialista" en el que se hostiga a los opositores al gobierno de la isla.

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Una de las presuntas víctimas, el periodista y activista José Luis Tan Estrada, hizo pública en sus redes sociales una carta en la que informaba a la Facultad de la situación, aclarando que no pretendía que Gabriela Fernández fuera excluida de los estudios, pero también señalando la contradicción de que una persona señalada por actuar contra disidentes, estudie en San Luis sobre derechos humanos.

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Un medio electrónico, cubanet.org, publicó la respuesta de la Facultad a la petición de una postura sobre el asunto, en el que la institución establecía que la UASLP no condiciona el ingreso a posturas políticas o ideológicas y señalando que la protección de datos personales de sus alumnos le impedía dar detalles sobre

sus alumnos.

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La UASLP es ajena a las controversias políticas e ideológicas que existen entre el gobierno cubano y sus opositores. Sin embargo, la excesiva polarización que genera este conflicto, aún entre partidarios mexicanos de ambos bandos, genera el riesgo de que la institución sea blanco de una atención adversa y poco benéfica en redes sociales.