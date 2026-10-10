logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
De Todos

> Le pegan a Somos > Enojo en la calle

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Se puso cuesta arriba el camino para Somos, que era el más nuevo partido reconocido por las autoridades electorales, pero que ahora, tras un fallo del Tribunal Electoral del Estado, ve retirados su registro y el financiamiento público que le fue concedido por el Ceepac.

      lll

      El fallo del Tribunal Electoral se da luego de que Morena impugnó el reconocimiento oficial al partido fundado por opositores a Morena y a la 4T, fundado por exintegrantes de otros partidos y que en San Luis encabeza Xavier 

      Nava Palacios.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      lll

      Precisamente, el partido guinda fue el que presentó la impugnación que sacó del juego electoral, por el momento, a Somos.

      lll

      Morena reclamó diversas anomalías e incumplimientos en el proceso de registro, que los magistrados electorales consideraron existentes, por lo que ordenó la reposición 

      del proceso.

      lll

      Esto es importante porque el fallo no implica un retiro permanente del registro. Sólo en caso de que se repitan las anomalías se llegaría a 

      ese extremo.

      lll

      En un posicionamiento, Nava Palacios señala precisamente eso, y acusa a Morena y al PVEM de haber realizado una "maniobra política" para detener al nuevo partido.

      lll

      Las campañas no se realizan sólo en las calles y en los foros, sino también se libran en los tribunales.

      lll

      La toma de las calles por parte de los trabajadores de los servicios públicos de salud, en el IMSS y en el Hospital Central, podría ser un indicador de que la presión por las enormes deficiencias en clínicas y hospitales llegó a un límite.

      lll

      Estamos ante el posible fin de la inacción ante el lamentable estado en que se encuentra el servicio público de salud. Se trata de un movimiento nacional, impulsado por trabajadores sindicalizados del 

      Seguro Social. 

      lll

      Las justificadas inconformidades que sufren los empleados podrían ser el detonante para que los usuarios, que también sufren este desastre, se sumen a las protestas.

      lll

      En todo caso, la presión para el gobierno federal para que termine con la ineficacia en ese sector vital se incrementa.    

      Otro tipo de ineficiencia gubernamental, en este caso, del ámbito ambiental, fue expuesta nada menos que por la Organización de las Naciones Unidas.

      lll

      Y no le falta razón: décadas de esfuerzos inútiles de autoridades de todos los colores han permitido que la contaminación que generan las ladrilleras siga siendo un problema.

      lll

      Del señalamiento no se escapan el gobierno estatal y las alcaldías metropolitanas actuales. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      > Foco rojo> Vuelven los "hackers"
      > Foco rojo> Vuelven los "hackers"

      > Foco rojo > Vuelven los "hackers"

      SLP

      PULSO

      Sigue la turbulenciaEl problema cubano
      Sigue la turbulenciaEl problema cubano

      Sigue la turbulencia El problema cubano

      SLP

      PULSO

      > Simulación> Negociación oculta
      > Simulación> Negociación oculta

      > Simulación > Negociación oculta

      SLP

      PULSO

      ¿Viraje o humo?Extraño paro
      ¿Viraje o humo?Extraño paro

      ¿Viraje o humo? Extraño paro

      SLP

      PULSO