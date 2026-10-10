Le pegan a Somos > Enojo en la calle

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Se puso cuesta arriba el camino para Somos, que era el más nuevo partido reconocido por las autoridades electorales, pero que ahora, tras un fallo del Tribunal Electoral del Estado, ve retirados su registro y el financiamiento público que le fue concedido por el Ceepac.

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El fallo del Tribunal Electoral se da luego de que Morena impugnó el reconocimiento oficial al partido fundado por opositores a Morena y a la 4T, fundado por exintegrantes de otros partidos y que en San Luis encabeza Xavier

Nava Palacios.

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Precisamente, el partido guinda fue el que presentó la impugnación que sacó del juego electoral, por el momento, a Somos.

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Morena reclamó diversas anomalías e incumplimientos en el proceso de registro, que los magistrados electorales consideraron existentes, por lo que ordenó la reposición

del proceso.

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Esto es importante porque el fallo no implica un retiro permanente del registro. Sólo en caso de que se repitan las anomalías se llegaría a

ese extremo.

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En un posicionamiento, Nava Palacios señala precisamente eso, y acusa a Morena y al PVEM de haber realizado una "maniobra política" para detener al nuevo partido.

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Las campañas no se realizan sólo en las calles y en los foros, sino también se libran en los tribunales.

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La toma de las calles por parte de los trabajadores de los servicios públicos de salud, en el IMSS y en el Hospital Central, podría ser un indicador de que la presión por las enormes deficiencias en clínicas y hospitales llegó a un límite.

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Estamos ante el posible fin de la inacción ante el lamentable estado en que se encuentra el servicio público de salud. Se trata de un movimiento nacional, impulsado por trabajadores sindicalizados del

Seguro Social.

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Las justificadas inconformidades que sufren los empleados podrían ser el detonante para que los usuarios, que también sufren este desastre, se sumen a las protestas.

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En todo caso, la presión para el gobierno federal para que termine con la ineficacia en ese sector vital se incrementa.

Otro tipo de ineficiencia gubernamental, en este caso, del ámbito ambiental, fue expuesta nada menos que por la Organización de las Naciones Unidas.

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Y no le falta razón: décadas de esfuerzos inútiles de autoridades de todos los colores han permitido que la contaminación que generan las ladrilleras siga siendo un problema.

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Del señalamiento no se escapan el gobierno estatal y las alcaldías metropolitanas actuales.