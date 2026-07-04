Paso atrás > Nido de ratas

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No le quedaba de otra. Ante el repudio casi generalizado del gremio periodístico ante la sinrazón de ubicarlo en la comisión legislativa de atención a periodistas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, se vio forzado a dar un paso atrás y retirarse de esa instancia.

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Sin dar una explicación clara de los motivos, el Legislativo sólo señala que pidió que otro colega se hiciera del asiento.

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No hacía falta hacerlo. Una comisión de diálogo con periodistas en el que estuviera presente quien se ha posicionado como el principal adversario de la libertad de expresión estaba destinada al fracaso.

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Ahora, sólo queda una pregunta: ¿cuándo se anuncia el retiro de Sara Rocha?

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El discurso de una ciudad y un estado seguros se ha apoyado en el descenso estadístico de la incidencia delictiva, pero el crimen no ha dejado de recordar que persiste y está lejos de

ser controlado.

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Es el caso del fraccionamiento Villa Magna, que hace unos días fue azotada por cuatro robos vehiculares en una madrugada.

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Desde luego que los afectados y, en general, los vecinos, están furiosos con la situación y exigen que tanto la policía municipal, como la corporación estatal se coordinen para vigilar la zona y evitar la repetición de noches como la que padecieron recientemente.

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En la esquina de Lope de Vega y la lateral de Salvador Nava, el propietario de una finca la derruyó hace varios días. Quizá con fines de construir un nuevo edificio, se excavó el predio, quedando el fondo a varios metros de la banqueta. Sin embargo, el proyecto pareció detenerse y la oquedad se ha ido llenado de agua de las lluvias, creando un pequeño lago, en el que ya crece una cerrada vegetación.

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Lamentablemente, también se ha convertido en un criadero de ratas que ya están invadiendo calles y viviendas.

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La alcaldía no parece interesada en meter orden al propietario del predio, pero a los vecinos ya empieza a preocuparle la invasión de roedores, por lo que hacen un llamado para

que actúe.

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La Secretaría de Finanzas acaba de publicar en el Periódico Oficial del Estado una serie de incentivos a negociaciones que han recibido multas por la venta ilegal de alcohol, con descuentos que oscilan entre el 10 por ciento y el 30 por ciento a multas, recargos y el pago de derechos de varios trámites.

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Es claro lo que pretende la dependencia: recaudar más dinero, pero será necesario que el gobierno estatal también prevea que los negocios beneficiados no reincidan en las irregularidades sancionadas previamente.

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Y que tampoco contribuyan a un incremento en la venta de alcohol que pudiera ser perjudicial.