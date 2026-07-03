Mejor nada > Cuentas y mentiras

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El repudio que generó la designación de Sara Rocha y Héctor Serrano como integrantes de la comisión legislativa de atención a periodistas no está disminuyendo. Al contrario, sigue creciendo.

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Suhey Tristán, catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), especializada en Derechos Humanos, da en el clavo al señalar por qué esta comisión está destinada al fracaso: el gremio periodístico no los ve como interlocutores. Al contrario, son percibidos como políticos y funcionarios que han emprendido acciones contrarias al periodismo.

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La también dirigente estatal del PRI inició un procedimiento ante autoridades electorales contra el columnista de esta casa editorial, Juan José Rodríguez Medina, pretendiendo que fuera sancionado por un texto crítico publicado en una de sus "9 Esquinas", aunque el tribunal local falló a su favor, la instancia federal desestimó totalmente su caso,

por infundado.

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De Héctor Serrano ya se ha mencionado bastante por qué ha sido uno de los políticos más nocivos para la libertad de expresión en San Luis Potosí en años recientes.

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Con esos perfiles, ¿qué pretendía el Congreso al nombrarlos en una instancia que, en el papel, debe atender a periodistas ante agresiones del poder?

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La teoría de Suhey Tristán de que se trata, más bien,. De una provocación, cobra sentido.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió antier el primer paquete de la revisión del ejercicio de recursos federales durante 2025 y el gobierno del estado no desaprovechó la oportunidad para presumir buenas cuentas. Aunque la realidad diga otra cosa.

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De inicio, el boletín oficial emitido ayer establecía que la administración estatal había ligado un segundo año sin recibir ninguna observación. Pero los documentos de la ASF establecen que en la revisión de la cuenta pública 2024 le hizo 120 observaciones a dependencias del gobierno potosino, de las cuales, 104 fueron atendidas y las 16 restantes tuvieron algún tipo de acción. En pesos y centavos, la cantidad repartida entre observaciones y recuperaciones en dependencias estatales ascendió a 38.2 millones de pesos

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Y este año, fueron 8 las acciones, de las cuales, siete fueron solventadas y quedó una pendiente. Al igual que en la revisión de 2024, en la de 2025 hubo recuperaciones por 15.5 millones de pesos.

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Tampoco hay congruencia del gobierno estatal en la afirmación de que este año se hicieron 18 auditorías a dependencias estatales. La ASF sólo reporta una, la 1759, hecha al reparto de recursos federales a municipios.

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Si hubo 18 auditorías, pero fueron realizadas al ejercicio 2024, no al del año anterior.

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No se entiende por qué, si se alcanzan resultados relativamente aceptables, el gobierno estatal eche mano en triquiñuelas tan baratas para exhibir una perfección inexistente.