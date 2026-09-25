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La retirada Morena: nada seguro

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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      El empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya dejó pasar 24 horas de incertidumbre, pero ayer confirmó que se retiraba de la precandidatura del Partido del Trabajo a la gubernatura de 2027.

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      Luego de que el miércoles por la noche surgieran versiones sobre su retiro, Sánchez Zumaya no ofreció ninguna reacción.

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      Hasta ayer a media tarde, a través de un boletín en el que indicó que dedicará su atención a prioridades más relevantes que su precandidatura.

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      Desde luego, como suele ocurrir en estos casos, no detalló qué circunstancias aparecieron repentinamente para cortar de tajo una intensa y agresiva campaña en la que invirtió tiempo y dinero y en la que en varias ocasiones afirmó seguiría hasta donde topara.   

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      En ese periodo, erigió una estructura política y mediática que, polémico y todo, lo puso en el foco de la atención pública. 

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      No escapó de ser señalado por las dudas que generaba su actividad empresarial y entró por decisión propia a la controversia al convertirse en el crítico más directo y duro del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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      Por esas razones, el comunicado de su renuncia deja muchas dudas sobre los verdaderos motivos de este paso atrás.

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      También deja en el aire el destino de las estructuras que formó para respaldar sus candidaturas y si simplemente se disolverán o se enfocarán a respaldar algún otro proyecto político.

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      El empresario, con todas las controversias, dudas y desconfianzas que generaba su proyecto, llamó la atención de un sector de ciudadanos que comparten el rechazo al gallardismo, que podría ser interesante para algún otro proyecto opositor. 

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      La decisión de Sánchez Zumaya se da cuando falta aún mucho tiempo para que los partidos definan a sus candidatos, por lo que podría no ser la última sorpresa de la carrera al 27.  

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      Morena se enfrentó ayer con opiniones más negativas que positivas con el anuncio de que Elí Cervantes fue designado como su coordinador estatal de la defensa de la transformación o, en la práctica, su precandidato a la gubernatura.

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      Quizá por ello, la dirigencia estatal aseveró que la decisión no es definitiva y que, de aquí a diciembre, podría cambiar. Nada es seguro, señaló la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez.

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      Y en plena campaña de promoción de su segundo informe del segundo trienio a cargo de la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos optó por una imagen gráfica en blanco y negro. Sin azul panista ni rojo priista. ¿Habrá alguna razón particular para esta decisión?  

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