Semana de pesadilla > Ni con apoyos

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Pues termina una semana para no recordar para la familia López, esos, los de Macuspana, Tabasco.

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Y es que mire usted: el lunes pasado un afanoso reportero de TV Azteca logró dar con el amigo íntimo y hasta supuesto prestanombres de Andy López Beltrán, Olán Amilcar Aparicio. Se encontraba viviendo a todo lujo, en uno de los paraísos financiero de Suiza, la ciudad de Lugano.

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El martes, el pasquín inmundo (según AMLO) llamado New York Times, reveló que por lo menos dos agencias norteamericanas ya investigan a quien se esperaba que se convirtiera en el príncipe heredero de la llamada Cuarta Transformación, el mencionado Andy, por su relación con el huachicol fiscal.

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Más adelante se reveló que Olán Amilcar simple y llanamente había puesto "pies en polvorosa" al darse a conocer su ubicación en Europa. Peor aun, la Secretaría de Hacienda reveló que se había llevado a su destierro la friolera de mil 400 millones de pesos. Nada mal para alguien que hasta antes de la llegada al poder de López Obrador se dedicaba a vender pisos y fayuquear relojes de lujo, ¿no?

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La amenaza ya es tan grande para los hijos del expresidente que éste se tuvo que ver forzado a romper su ostracismo y aventarse una serie de incoherencias por más de una hora con el pretexto de presentar su nueva "obra maistra".

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Tan necesitado está de fuero el avorazado junior que no dudó en emitir un video (como su papi) para anunciar que se encuentra buscando una diputación y que ya hace campaña, aún y cuando -por ley- aún no son los tiempos.

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La pesadilla no terminaba, pues ya en el cierre de la semana fue arrestado el llamado Capitán Sol, el marino en retiro a quien -en al menos dos averiguaciones diferentes y por testigos separados- se le atribuye la supuesta declaración en la que se involucra al hijo del expresidente en el mayor saqueo a las arcas nacionales de la historia.

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¿Qué viene para los López?, ¿Clau se animará a ir por ellos?, ¿se someterá a lo que le ordene o decida el señor radicado en La Chingada (así se llama su rancho)? Todos los mexicanos, unos más y otro menos, nos mantenemos atentos al desenlace de este truculento reality show con tintes de thriller político.

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Ya en cosas serias resulta por demás doloroso informar que al menos 137 mil 900 hogares de San Luis Potosí enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria. Lo cual significa que hay adultos que durante los últimos tres meses tuvieron que reducir la cantidad o variedad de sus alimentos e incluso pasar hambre ante la falta de recursos económicos.

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La triste realidad la dio a conocer la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi y la cual detalle que entre los hogares afectados, el 14.2% reportó que los adultos tuvieron que limitar la variedad de alimentos disponibles, mientras que 9.7% comieron menos de lo necesario debido a la falta de dinero.

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En otro 5.8% de estos hogares hubo momentos en que se quedaron sin alimentos y en 5.4% algún adulto tuvo que dejar de consumir una de las comidas del día. Pero eso no es lo peor. El Inegi registró que en 28.1% de los hogares con estas carencias algún adulto sintió hambre y no pudo comer, mientras que en 24.4% tuvo que alimentarse una sola vez al día o no comer.

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La situación es peor en los hogares con niñas, niños o adolescentes ya que el Inegi agrega que contó 71 mil 300 hogares en los que, además de las restricciones alimentarias entre los adultos, hay menores expuestos a estas condiciones. En 52.7% de estos casos, los menores tuvieron acceso a una variedad reducida de alimentos, en 33.7% se redujeron las porciones y en 32.8% consumieron menos comida de la necesaria.

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La realidad abofetea así los discursos oficialistas que, paradójicamente presume como un logro que más familias mexicanas dependan de las dádivas oficiales.

¡HASTA LA PRÓXIMA!