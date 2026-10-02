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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Enemigos íntimos Negligente espera

Por Redacción

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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      Pues los panistas lo aprendieron a punta de madrazos y eso que uno de sus principales ideólogos se los advirtió desde "endenantes": que no por ganar el poder perdieran el partido.

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      Ahora son los morenistas quienes tienen que lidiar con sus demonios internos. Y es que mire usted, la salida del delegado del Bienestar, Guillermo Morales López ha venido a sacar a flote grandes diferencias entre la dirigente estatal del partido en la entidad Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y el anodino diputado federal Gabino Morales.

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      Cabe recordar que el legislador ocupó el cargo de delegado en la dependencia federal y pues probablemente ha mantenido sus contactos con la llamada base trabajadora. Señala que son ellos quienes le han comunicado (por lo menos eso dice) que hay toda clase de abusos en su contra cometidos precisamente por el ahora caído en desgracia, Memo Morales López.

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      La cosa es más grave aún, pues el diputado denuncia hasta manejos corruptos de los recursos de la delegación federal, tal vez la más importante de todas pues es la que -literalmente- parte y reparte el queso (quesote, por cierto) de los apoyos sociales.

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      Y pues de doña Rita ¿qué más se podría esperar ante una acusación de corrupción contra uno de sus correligionarios? ¡Obvio!, que no es cierto, que no hay pruebas y ya nada más por no dejar, propone que sí se detecta algo irregular, pues que se investigue.

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      Ya sabemos lo que sigue. Memo Morales López gozará de total impunidad pues ni siquiera se abrirá una investigación en su contra. Doña Rita ya dijo que está bajo el cobijo solapador morenista, pues el exfuncionario ya fue invitado "a su movimiento", cualquier cosa que eso signifique.

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      Si Morena no investiga ni a sus narcogobernadores, ¿qué le podría pasar a un simple acosador y abusón de empleados? Nada es "pecata minuta", pura picardía de godín oficinista.

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      Perdón si se encuentra desayunando estimado lector, pero imagine que justo por en medio de su casa aparece una apestosa fuga de agua negra. ¿Qué sería lo primero que se le ocurriría? Llamar a un plomero seguramente, o si usted tiene alguna experiencia en la materia, a lo mejor, trataría de solucionar el taponamiento.

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      Pues no es lo mismo, pero casi. Al director del Parque Tangamanga, José Luis Mejía, desde hace ya algunas semanas se le presentó una fuga de agua negra en uno de sus canalones y lo que ha hecho es, aunque usted no lo crea, ¡arremeter contra el Interapas!

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      Para que vea que el exdirigente priista capitalino ya se desmarcó de su "maldita herencia", ya se aprendio muy bien el mantra gubernamental: "todo es culpa de Interapas o de cualquier cosa que sea o parezca cercana a la alcaldía capitalina".

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      En fin. Si usted acude al parque lleve sus pinzas para la ropa para taparse la nariz pues la molestia ahí seguirá. Interapas efectivamente tiene a su cargo la planta tratadora, pero ésta opera normalmente. 

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      Lo invitamos a leer en esta edición un recuento del pleito que (al parecer) sostiene la UASLP en contra de la empresa VEM por la posesión de una amplia zona en el poniente de la capital. Y decimos que al parecer pues a pesar de las aparentes pifias de la abogacía universitaria, dadas a conocer en estos días, el rector Alejandro Zermeño Guerra no ha salido ni ha decir "esta boca es mía". Medio raro, ¿no?

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      ¡HASTA MAÑANA! 

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