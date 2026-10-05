Poca claridad > Proyecto en pausa

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Pues ahota la organización Ciudadanos Observando cuestionó que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí presuma 420 sanciones firmes contra servidores públicos municipales al cierre del primer semestre de 2026

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Y usted amable lector se preguntará ¿por qué? Resulta que consideran que la cifra por sí sola no permite conocer el alcance real de las medidas aplicadas ni contra quiénes fueron determinadas.

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Mire usted. De acuerdo con la información difundida por la organización, la Contraloría, encabezada por Gabriela López y López, reportó que las 420 sanciones corresponden a procedimientos administrativos iniciados tanto durante la actual administración como en expedientes heredados de gobiernos anteriores.

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Advierte la organización que no se precisa cuántas de estas resoluciones corresponden al actual gobierno y cuántas a administraciones pasadas y también cuestionó la falta de detalles sobre el tipo de sanciones aplicadas.

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Consideran que el número puede resultar poco significativo si una parte importante de las resoluciones terminó únicamente en amonestaciones o medidas disciplinarias menores.

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Ciudadanos Observando considera que la Contraloría debería transparentar cuáles fueron los casos más relevantes y qué consecuencias tuvieron para los servidores públicos involucrados. Si no qué chiste tiene.

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Además de los señalamientos de familiares de las víctimas del antro Rich contra Gabriela López y López, a quien han acusado de proteger o encubrir a funcionarios municipales que presuntamente tuvieron responsabilidad en los hechos, la organización criticó que, después de varios meses, las sanciones anunciadas en ese caso hayan sido consideradas insuficientes.

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Por otra parte el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene en pausa su participación en el proyecto del puente Villa Magna, luego de que el Gobierno del Estado anunciara una obra para esa zona sin que, hasta ahora, exista un acuerdo formal entre ambas administraciones, señaló el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo.

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Y pues a como se han desarrollado las cosas en fecha reciente, es muy poco probable que haya colaboración entre los diferentes niveles de gobierno-

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El funcionario municipal explicó que el municipio presentó desde hace cerca de dos años su propia propuesta para resolver los problemas de circulación en Villa Magna, pero desde un inicio se planteó que la obra tendría que ejecutarse de manera conjunta con el Estado debido a que atraviesa el Periférico, una vialidad bajo jurisdicción estatal.

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Salgado Delgadillo señaló que el proyecto municipal incluso fue ingresado ante la Contraloría General del Estado, por lo que la administración estatal tuvo conocimiento de la propuesta. Sin embargo, dijo desconocer si la obra anunciada recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona corresponde al mismo proyecto o contempla modificaciones, por lo que el Ayuntamiento se mantendrá a la espera de conocer sus características.

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Cabe señalar que el síndico recordó que Villa Magna formó parte, junto con El Saucito y el Puente de la Familia, de los proyectos que ambos gobiernos habían planteado para atender distintos puntos de la ciudad.

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Por ahora el Goberno del Estado ya desarrolla el Puente de la Familia y el municipio prevé ejecutar El Saucito después de las festividades del próximo año, pero Villa Magna quedó nuevamente en manos del Gobierno estatal. A ver en qué termina este tema.

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¡Hasta mañana!