Una más > Delito sin culpables

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Circula en redes sociales un video donde se ve a la presidenta Claudia Sheinbaum declarar en su show mágico, cómico y musical, de todas mañanas, que el pueblo de México no es "tan" tonto. Consciente de la barbaridad, la jefa del Ejecutivo, rectifica y repite el ya conocido mantra morenista: el pueblo no es tonto...y ya, sin matices de cantidad.

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Sin embargo, la frase ya había sido emitida y puso en evidencia lo que resulta una creencia contagiada y extendido a niveles de epidemia entre los integrantes de nuestra maltrecha y vapuleada (con justa razón) clase política nacional.

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Nuestros diputados locales, por desgracia, forman parte de esta especie de casta privilegiada que no se cansa de intentar vernos la cara a los ciudadanos potosinos.

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El diputado del Verde (¿podría ser de otro partido?) Luis Felipe Castro Barrón, "asesorado técnicamente" por el Poder Ejecutivo del Estado, enarbola una iniciativa que pretende conducir el hacer en materia de transparencia oficial gubernamental una vez que desaparezca la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

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Tal como ya se les ha vuelto costumbre a los integrantes de la actual Legislatura local, nada más la propuesta espanta de tan mal que está redactada. La organización civil Ciudadanos Observando rechaza la creación del llamado Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG).

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Y para quienes intenten descalificar tal posicionamiento, esgrimiendo que la organización se maneja por oscuros intereses políticos, a su opinión se suma la de una especialista en manejo de información: la directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP.

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El señalamiento es simple: ¿cómo esperan nuestras autoridades que confiemos en un organismo que tendrá como misión garantizar el acceso a la información oficial si éste va a formar parte de la propia estructura gubernamental? ¿Así de tontos nos cree la clase gobernante de todos los niveles?

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Y hablando de jugarle al tonto...o al demasiado vivo...

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San Luis Potosí volvió a ser nota nacional con un motivo nada honroso. La entidad se está ubicando entre las más mencionadas en materia de hallazgos de depósitos de combustible ilegal, el muy mentado huachicol.

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Nuestra entidad, cabe mencionarlo, tiene una larga historia en el tema, pues quién no recuerda los puntos de venta de combustible en diferentes ubicaciones de la carretera 57, desde comunidades de Tierra Nueva, hasta el Huizache, ya rumbo a Matehuala.

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Digamos que se trataba de un delito grave, pero de bajo impacto, por decirlo de alguna manera eran "huachiminoristas" que vendían combustible que extraían de camiones de carga.

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En contraste, lo de hoy es un negocio a lo grande. Recurriendo a la vieja idea de que muerto el perro se acabó la rabia, el secretario de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, considera que una vez detectados dos grandes depósitos en San Luis capital y en Villa de Reyes, el problema ya ha sido superado.

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¿Y los dueños de tales terrenos?, ¿los tiburones de cuello, ya no tan blanco, que lucraron con el combustible ilegal?

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Lo dicho. Nuestras autoridades apuestan a que somos tontitos y que nos contentaremos con la versión de que las instalaciones operaban solas, o bien, que los delincuentes a cargo simplemente de esfumaron, los abdujo un OVNI o que ya se hizo cargo de ellos el Espíritu Santo. ¡Se pasan, de veras!

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¡HASTA MAÑANA!