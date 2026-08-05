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La vocación de opacidad del gobierno del estado está más viva que nunca. Y sus dependencias están dispuestas a sostenerla aun a costa de su prestigio.

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En junio, tras destaparse el alto costo de la transmisión pública de los partidos del Mundial, acto dispendioso que se utilizó para promover la imagen del mandatario Ricardo Gallardo Cardona y de su esposa, la senadora Ruth González, primero se negó la veracidad de las facturas expuestas en este medio (acción que se derrumbó ante la validación del SAT de dichos pagos) la Secretaría de Finanzas salió a minimizar el costo de los mismos,

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Los documentos indicaban que se pagaron 67.8 millones de pesos, pero la dependencia a cargo de Ariana García Vidal, rebajó a 34.4 millones de pesos. Además, defendió las bondades de esa acción del gobierno estatal.

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Suponiendo que, si manejaba ese dato, la Sefin tendría los documentos, se le hizo una solicitud de información pidiendo documentos sobre el pago a dos empresas por ese servicio.

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Semanas después de que apareciera interviniendo del asunto, la Secretaría de Finanzas ahora se deslinda aludiendo que no tiene facultades para conocer del asunto.

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Como si por el escritorio de la titular no pasaran todas las facturas pagadas por el gobierno estatal.

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El caso refleja la manipulación de la información pública que realiza la Sefin. Cuando es necesario salvarle la cara a la administración, sale al ruedo, pero cuando se le piden los datos, se esconde.

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Más risible fue la respuesta del Instituto Potosino del Deporte (Inpode), en el papel, la empresa contratante de los servicios.

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En su contestación, no aceptó ni negó tener los documentos solicitados, y se limitó a indicar el procedimiento para acceder a las secciones de contratos y licitaciones en la Plataforma Estatal de Transparencia.

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El problema es que, al abrir las páginas de Excel correspondientes a los primeros seis meses de este año, en las que se supone aparece la información, sólo aparece la leyenda de que en ese mes, no emitió ni convocatorias de licitación ni firmó contratos.

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Lo cual es una falsedad, pues si hubo facturas por la transmisión de los juegos, debieron existir un método de asignación y contratos de los mismos.

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Cada día surgen más indicios de que San Luis Potosí es un centro neurálgico del "huachicoleo" en San Luis Potosí. Hace poco se registró el hallazgo de un centro de almacenamiento de combustible ilegal.

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Y ayer, aquí y en Villa de Reyes, fue clausurado un par más.

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Escudándose en el carácter federal de este delito, y de que la FGR suele someter sus investigaciones a una opacidad casi total, ninguna autoridad local habla del asunto. ¿Pero en verdad no saben nada?

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¡HASTA MAÑANA!