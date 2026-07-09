Volver a perder > Proyecto detenido

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Morena en San Luis está en una encrucijada de cara a 2027. Mientras que a nivel nacional, se ha mostrado firme en su postura contra el nepotismo electoral, al grado de anular en la entidad la alianza generalizada con el Partido Verde Ecologista de México por las gubernaturas; nada se ha dicho sobre quién designará las candidaturas para diputaciones federales.

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Quizá se vea esta situación como lejana, cuando el morenismo no ha dado muestras de por quién se inclinará por la gubernatura. Tampoco ha establecido si el cisma por la candidatura para el gobierno estatal se extenderá al resto de las postulaciones, federales y locales.

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Pero la experiencia del 2024 podría recordarle a los guindas los riesgos de no poner atención a ese detalle.

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Y es que en la elección pasada, Morena enfrenta el mismo panorama: una candidatura débil ante el "aliado" local más fuerte, y una coalición en las postulaciones federales.

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Pero, de acuerdo al desempeño de los diputados federales coaligados, en la práctica sólo respondieron al Verde y al gallardismo, incluso al grado de ir contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Porque los diputados federales verdes potosinos votaron en contra de la reforma antinepotista de la presidenta, estando totalmente conscientes de que tensaron la relación con Morena y el gobierno federal.

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Si Morena cae de nuevo en el error, demostrará que no ha aprendido nada.

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Es lamentable que obras y acciones que en el papel lucen positivos para la ciudadanía se pierdan por el burocratismo y el olvido.

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Aactualmente, sólo se ha implementado en uno de los cruces previstos, y eso parcialmente. En el resto de los pasos, la alcaldía no ha iniciado siquiera.

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Es extraño porque, a diferencia de otros proyectos de este ayuntamiento, no enfrentó oposición política ni parece requerir una inversión onerosa.

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Los peatones están entre los sectores de la población capitalina que no reciben la atención requerida. Es injusto que estrategias que los podrían beneficiar no reciban la atención requerida.

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Y está a la vista un nuevo encontronazo entre la alcaldía y el gobierno del estado. Hace unas semanas, el ayuntamiento fue criticado por la falta de limpieza de un tramo del Río Españita. Incluso, el tema fue tomado por el PVEM para asestarle un puyazo al gobierno de Enrique Galindo.

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Ahora, es el ayuntamiento el que le reclama a una instancia estatal, al Seduvop, la omisión de no limpiar un tramo que le corresponde a la dependencia del gobierno verde.

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Y en este tipo de encontronazos, ya sabemos cómo se las gastan ambos bandos.