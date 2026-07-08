Latinos brillan en las nominaciones al Emmy

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló a los nominados de la 78 edición de los Premios Emmy, que se entregarán el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Oscar Isaac y su nominación en la serie "Beef"

Entre las producciones y actuaciones más reconocidas también destaca una importante presencia latina, encabezada por el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, el colombiano Carlos Manuel Vesga y el puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, aquí te contamos cuales son.

Oscar Isaac. El actor compite en la categoría de Mejor actor en una miniserie o serie antológica por su trabajo en la segunda temporada de "Beef", producción de Netflix que también fue nominada a Mejor miniserie.

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Nacido en Guatemala, Isaac se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a títulos como "Ex Machina", "Dune", "Moon Knight" y la trilogía secuela de Star Wars.

Otros latinos nominados y su impacto

Carlos Manuel Vesga. Otra de las sorpresas en la lista es el colombiano, quien obtuvo una candidatura como Mejor actor de reparto en una serie dramática gracias a "Pluribus", la nueva producción de ciencia ficción de Apple TV.

Ambientada en un mundo donde casi toda la humanidad fue integrada a una mente colmena extraterrestre, Vesga interpreta a Manousos Oviedo, personaje que le abrió las puertas a una producción internacional después de una carrera consolidada en su país con proyectos como "Amor sincero" y "La prepago".

Bad Bunny. La representación latina también llegó a la categoría de especiales de variedades gracias al show de medio tiempo del Super Bowl que protagonizó el reaggetonero.

Su actuación recibió nueve nominaciones, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo con más candidaturas al Emmy en la historia, superando el récord que mantenía la presentación de Lady Gaga en 2017.

Colman Domingo. Aunque nació en Estados Unidos, el actor de ascendencia beliceña y guatemalteca, también figura entre los nominados gracias a su trabajo en "The Four Seasons".

La serie de Netflix, creada por Tina Fey, recibió una candidatura para Domingo como Mejor actor de reparto en una serie de comedia, reafirmando el gran momento profesional que vive tras sus recientes nominaciones al Oscar.