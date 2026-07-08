Fiscalía obtiene prisión preventiva para Víctor Rodríguez por agresión a esposa en Morelos

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CUERNAVACA, Mor., julio 8 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo prisión preventiva para el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, al demostrar el riesgo que representa para su esposa, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, a quien golpeó en una casa de fin de semana del Club Country del municipio de Emiliano Zapata, en marzo pasado.

Fiscalía confirma agresiones de Víctor Rodríguez a su esposa

La agresión física quedó grabada en video y en las imágenes se ve a una menor de edad salir corriendo de la sala, mientras su padre golpea con extrema violencia a su madre.

Durante la audiencia de formulación e imputación, los abogados de Rodríguez Padilla solicitaron el arraigo domiciliario y recurrieron al principio de excepcionalidad porque se trata de un hombre de 69 años de edad y enfermo de un tumor maligno en la próstata.

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Pero la Juez especializada de control, adscrita a la Ciudad Judicial de Morelos, Consuelo Adriana Carrera, expuso que el principio de excepcionalidad aplica para las personas con 70 años, el exdirector de Pemex no tiene domicilio en Morelos y por los hechos narrados por el Ministerio Público del Centro de Justicia de Mujeres en el estado, significa un riesgo para su esposa y la hija de ambos.

Detalles confirmados sobre las agresiones y antecedentes

Rodríguez Padilla ya habría agredido con anterioridad a su esposa.

El equipo de la Fiscalía relató dos episodios violentos protagonizados por Víctor Rodríguez contra María Felicia, el primero ocurrido en junio de 2022, tres años después de casarse en la alcaldía de Coyoacán, en 2019, en el cual le clavó un bolígrafo en el brazo izquierdo a la mujer.

Ella intentó abandonarlo, pero se detuvo porque él advirtió que la denunciaría por la sustracción de la menor y bastaría con una llamada telefónica para que fuera deportada a Cuba.

El segundo ataque violento tuvo lugar en marzo pasado, en una casa que habitaron en el fraccionamiento Paraíso Country Club del municipio de Emiliano Zapata, el hecho que quedó grabado en video.

La agresión inició cuando María Felicia recibió una llamada telefónica y supo de una relación sentimental que sostenía su esposo con una secretaria y lo cuestionó.

En respuesta el exfuncionario federal la llamó loca por creer en todo. Ahí comenzaron los golpes, jalones de cabello, sometimiento contra un sillón, todo frente a su hija que corrió a resguardarse.

En el video proyectado en la pantalla de la sala judicial número dos, se ve cuando el hombre golpea las costillas de su mujer, luego la somete de las manos, la tira de los cabellos y la arroja al suelo en repetidas ocasiones.

Por lo anterior, el Centro de Justicia para Mujeres de la FGE precisó que tiene dos carpetas en contra de Víctor Rodríguez.