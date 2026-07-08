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Selección Mexicana envía mensaje a la afición tras eliminación

Los jugadores dedicaron un video emotivo para agradecer el apoyo de la afición tricolor.

Por El Universal

Julio 08, 2026 09:55 p.m.
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Selección Mexicana envía mensaje a la afición tras eliminación
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      Hace tres días la Selección Mexicana fue eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras caer ante Inglaterra (2-3) en el estadio Ciudad de México. Después de 24 días de competencia, el sueño mundialista llegó a su fin y los sueños y las ilusiones de la afición tricolor llegaron a su fin.

      Mensaje emotivo de los jugadores a la afición

      Sin embargo, a pesar de haber sido eliminados, la relación entre la afición y el Tri se recuperó. Lo que se vivió en este mes mundialista ha sido inolvidable y por eso, los jugadores de la Selección Mexicana le dedicaron un video emotivo al público que acompañó sus partidos.

      El video empieza con Guillermo Ochoa diciendo: "gracias por acompañarnos" y desde ese momento, comienzan a aparecer imágenes de los festejos del país durante esta Copa del Mundo. "Gracias por no dejar de creer", dijo Erik Lira, el "motor" de este equipo.

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      "Gracias por ser nuestra fuerza", agregó el goleador Julián Quiñones. Escenas como el "quiere volar" de los jugadores hacia Javier Aguirre en el vestidor del Coloso de Santa Úrsula, o el pato "Merlín" caminando por Reforma, adornan el video.

      Impacto y reacciones tras la eliminación

      "Gracias por estar con nosotros", mencionó Raúl Jiménez, y Gilberto Mora, la esperanza del Tri, dijo "gracias por su entrega".

      Los jugadores cantando "El Rey" con la afición o los millones de aficionados en el Ángel de la Independencia fueron imágenes que nunca se olvidarán.

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