SMN alerta lluvias torrenciales en varios estados de México

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, se volvió tendencia en redes sociales el término "tormenta negra" para referirse a las intensas lluvias que habrá en varias zonas de México.

Ante el alarmante pronóstico que capturó la atención de los internautas, es importante recordar que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicha categoría no forma parte del sistema mexicano de alertas.

SMN pronóstico lluvias torrenciales en México

Sin embargo, en estados como Veracruz, Nayarit, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, el SMN pronosticó lluvias torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, derivadas de la onda tropical número 16.

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Clasificación y alertas oficiales por lluvias en México

Asimismo, en estados como Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, habrá intensas precipitaciones durante este miércoles y la madrugada del jueves 9, manteniendo una alerta amarilla y naranja en estos puntos.

Si bien, en México la "tormenta negra" se conoce como una frase coloquial para referirse a lluvias persistentes con nubosidades densas, ya que como se mencionó anteriormente, esta categoría no forma parte de la clasificación del sistema mexicano de alertas. La también llamada "black rainstorm" se utiliza en algunos países asiáticos como China, Japón y Taiwán para referirse al nivel más alto de advertencia por lluvias torrenciales de máxima intensidad.

Cuando la alerta meteorológica por "tormenta negra" se activa en estas regiones por precipitaciones potencialmente fuertes, significa que puede provocar inundaciones y desbordamientos de ríos en muy poco tiempo y se debe seguir el protocolo de protección ante desastres.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la intensidad de las precipitaciones en el país se divide de la siguiente forma:

Lluvias fuertes: de 25 a 50 milímetros.

Lluvias muy fuertes: de 50 a 75 milímetros.

Lluvias intensas: de 75 a 150 milímetros.

Lluvias torrenciales: superiores a 150 milímetros.

Asimismo, las alertas por lluvia son clasificadas por Protección Civil por colores y van en los siguientes niveles:

Verde: Menos de 15 milímetros de lluvia.

Amarillo: Entre 15 y 29 milímetros de lluvia. Ante esta alerta se informa la presencia de lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos.

Naranja: De 30 a 49 milímetros de lluvia.

Rojo: De 50 a 70 milímetros de lluvia. Además de encharcamientos y corrientes de agua, se pueden registrar deslaves en laderas y caída de árboles.

Púrpura: Más de 70 milímetros. En este caso, ante alerta de inundación o deslave, se pide evacuar.