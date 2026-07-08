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Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador: "Viaje increíble"

El presidente Shahid Khan resaltó la experiencia y ambición de Arbeloa para liderar al equipo inglés.

Por AP

Julio 08, 2026 09:29 p.m.
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Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador: "Viaje increíble"
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      LONDRES (AP) — Fulham anunció el miércoles en la madrugada que contrató a Álvaro Arbeloa completando un carrusel de técnicos en el que participaron Real Madrid y Benfica.

      Cambios en entrenadores de Real Madrid, Benfica y Fulham

      Arbeloa dejó Madrid al final de la temporada pasada, y José Mourinho asumió el mando del gigante español. Mourinho llegó tras salir de Benfica, que desde entonces ha nombrado a Marco Silva, quien se trasladó allí después de cinco años en Fulham.

      Declaraciones de Álvaro Arbeloa y presidente de Fulham

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      Arbeloa, de 43 años, firmó un contrato de tres años con Fulham tras haber sido entrenador interino en Madrid durante la segunda mitad de la temporada pasada, después de la salida de Xabi Alonso. Antes de eso, fue entrenador de las categorías juveniles en Madrid y también exjugador del club.

      "Tengo muchas ganas de vivir el ambiente en Craven Cottage con los aficionados de Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos de un viaje increíble", afirmó Arbeloa.

      El presidente de Fulham, Shahid Khan, señaló que Arbeloa "presentó un argumento excepcional durante nuestras reuniones en junio" para convertirse en el próximo entrenador del equipo.

      "Álvaro es, según su propia confesión, muy ambicioso", añadió Khan. "Ha pasado tiempo de calidad junto a los mejores jugadores, clubes y métodos del fútbol, experiencias que le serán muy útiles aquí en Fulham".

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