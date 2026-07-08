Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley
La FGESLP respondió que la investigación de casos de extorsión requiere denuncia formal y seguimiento de las víctimas ante el MP
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) aseguró que reporta de manera puntual y conforme a derecho las cifras de incidencia delictiva ante las instancias nacionales competentes, salvo aquella información que por disposición legal debe permanecer protegida.
A través de un comunicado, la institución señaló que los datos sobre delitos son integrados y publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), conforme a los mecanismos oficiales establecidos.
En materia de extorsión, la Fiscalía indicó que la investigación de este delito requiere la participación activa de las víctimas, principalmente mediante la denuncia y el seguimiento ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la FGESLP, estos elementos son indispensables para generar datos de prueba, identificar a probables responsables y combatir la impunidad.
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La institución también precisó que su función como órgano de procuración de justicia es investigar delitos y llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten probables responsables.
En ese sentido, aclaró que las tareas de vigilancia preventiva, patrullaje y presencia territorial corresponden a las corporaciones de seguridad pública en sus respectivos ámbitos de competencia.
La Fiscalía sostuvo que la atención de la extorsión requiere coordinación institucional, cumplimiento de atribuciones y participación ciudadana, por lo que exhortó a la población a denunciar cualquier hecho relacionado con este delito para activar los mecanismos de investigación correspondientes.
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Finalmente, la FGESLP refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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